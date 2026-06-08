Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeugdiebstahl in der Gartenstraße - möglicher Tatzusammenhang wird geprüft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am heutigen Montag, 08.06.2026, wurde der Polizei Hildesheim der Diebstahl eines Pkw aus der Gartenstraße in Hildesheim gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen Toyota Yaris, der in der Gartenstraße abgestellt war. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 04.06.2026, 15:30 Uhr, und Montag, 08.06.2026, 10:20 Uhr.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird geprüft, ob ein Zusammenhang mit einem weiteren Fahrzeugdiebstahl eines Toyota besteht, der im Bereich der Einmündung Altenbekener Straße / Gravelottestraße entwendet wurde. Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6290084

Zeugen, die zu der Tat oder dem Täter Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen dauern an.

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