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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Altstadtfest Bad Salzdetfurth 05.-07. Juni

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (fri):

Das Altstadtfest vom 5. bis 07. Juni wurde von mehreren tausend Gästen besucht. Aus Sicht der Polizei verlief die Veranstaltung insgesamt überwiegend friedlich und störungsarm.

Die eingesetzten Polizeikräfte waren während der gesamten Veranstaltungsdauer verstärkt präsent.

Im Zusammenhang mit dem Veranstaltungsgeschehen registriert die Polizei eine Straßenraubstraftat, bei der einem Opfer unter Anwendung von Gewalt eine geringe Summe Bargeld entwendet wurde.

Zudem wird eine gefährliche Körperverletzung bekannt, bei der nach bisherigen Erkenntnissen zwei Tatverdächtige gewaltsam auf ein am Boden liegendes Opfer eingewirkt haben sollen. Im Zuge des polizeilichen Einschreitens kam es außerdem zu einer Widerstandhandlung gegen Polizeibeamte. Verletzt wurde hierbei niemand.

Darüber hinaus wurde eine weitere Körperverletzung registriert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Person aus einer Personengruppe heraus geschlagen.

In allen genannten Fällen konnten Tatverdächtige ermittelt werden. Die Ermittlungen zu den jeweiligen Sachverhalten dauern an.

Neben diesen Vorfällen kam es zu weiteren polizeilichen Einsätzen, die jedoch keinen strafrechtlich relevanten Charakter aufwiesen. Ursächlich waren hierzu meist alkoholbedingte Verhaltensweisen und vereinzelte Streitigkeiten.

Trotz der genannten Vorfälle zieht die Polizei insgesamt eine positive Bilanz. Das überwiegend friedliche Verhalten der Festbesuchenden trug maßgeblich zu einem gelungenen Veranstaltungsverlauf bei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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