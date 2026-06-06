Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden für Samstag den 06.06.2026

Leer (ots)

++ Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht ++ Leer - Sachbeschädigung ++ Führen eins Fahrzeugs unter Medikamenteneinfluss++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 04.06.2026 wurde ein am Straßenrad geparkter Pkw an der Straße, Unter den Eichen, von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Es entstand Sachschaden, der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unbekannt von der Örtlichkeit. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 05.06.2026, 23:13 Uhr, kam es ebenfalls zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Action Marktes an der Papenburger Straße. Hier wurde der Seitenspiegel eins geparkten Fahrzeugs durch unbekannte Person beschädigt. Auch hier wurde die Örtlichkeit ohne Schadensregulierung verlassen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Sachbeschädigung

Am Nachmittag des 05.06.2026 wurde in der Emder Straße Schnedermannplatz ein dort parkender Pkw der Marke Volkswagen beschädigt, indem der Heckscheibenwischer des Fahrzeuges abgerissen wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Sachbeschädigung

In den Abendstunden des Freitages beschmierten zwei bislang unbekannte Täter das Geländer der Fußgängerbrücke über der Autobahn 31, die die Emder Stadtteile Constantia und Larrelt verbindet. Die Täter wurden als jugendlich und mit dunkler Bekleidung beschrieben. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Fahren unter Medikamenteneinfluss

In der Nacht zu Samstag befuhr ein 36jähriger aus Moormerland mit einem Kleintransporter im Emder Stadtteil Borssum den Wykhoffweg. Bei einer Kontrolle stellten Polizeibeamte fest, dass der Fahrer unter Medikamenteneinfluss stand und dadurch nicht in der Lage war, dass Fahrzeug sicher zu führen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900 Polizei Emden 04921-8910 Autobahnpolizei Leer 0491-960740 Polizeistation Borkum 04922-91860 Polizeistation Bunde 04953-921520 Polizeistation Filsum 04957-928120 Polizeistation Hesel 04950-995570 Polizeistation Jemgum 04958-910420 Polizeistation Moormerland 04954-955450 Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680 Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230 Polizeistation Uplengen 04956-927450 Polizeistation Weener 04951-914820 Polizeistation Westoverledingen 04955-93792

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