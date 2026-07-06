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Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Vorbildhaftes Verhalten - Schulräumung bei Brandalarm wie aus dem Lehrbuch

Offenburg (ots)

Die FEUERWEHR OFFENBURG musste am Montag gegen 12.00 Uhr zu einem ausgelösten Brandalarm in einer Schule in der Langestraße ausrücken.

In der Schulküche der Innenstadtschule hatte ein Melder die Anlage aufgrund einer versehentlich entstandenen Dampfbildung ausgelöst. Die Feuerwehr kontrollierte den Auslöseort und konnte kurz darauf Entwarnung geben. Die Anlage wurde wieder "scharf gestellt", der Schulbetrieb konnte wieder aufgenommen werden.

Eindrucksvoll war die vorbildliche und disziplinierte Räumung der Schulgebäude, die essentiell für eine erfolgreiche Gefahrenabwehr ist. Gleich einem Lindwurm, geführt durch Leuchtwesten tragende Lehrkräfte, marschierten die Schülerinnen weg von der möglichen Gefahr in ihre vordefinierten Sammelpunkte.

Die Feuerwehr selbst war mit sechs Fahrzeugen und zwanzig Einsatzkräften eine knappe halbe Stunde tätig.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Offenburg
Zentrale Dienste
Wolfgang J. Schreiber
Mobil: 0162 / 293 63 39
Telefon: 0781 / 919 34 128
E-Mail: pressedienst@feuerwehr-offenburg.de
www.feuerwehr-offenburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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