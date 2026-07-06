Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Brennender Mülleimer im ICE - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Kirchheim/Teck (ots)

Weil ein Mülleimer in einem ICE brannte, ist es am Samstagmorgen (04.07.2026) zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge erhielt der Lokführer eines Intercity-Expresses gegen 08:15 Uhr kurz vor Kirchheim/Teck einen Brandmeldealarm in einer Zugtoilette. Bei der Überprüfung durch die Zugchefin wurde festgestellt, dass die Toilette verschlossen war. Nachdem sie diese öffnete, bemerkte sie eine starke Rauchentwicklung sowie eine Flamme im Mülleimer. Eine Person befand sich jedoch nicht in dem Raum. Mittels Feuerlöscher konnte der Brand gelöscht werden. Der Lokführer bremste den Zug auf Höhe Kirchheim/Teck und alarmierte die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Vor Ort wurde der betroffene Wagen geräumt, eine Evakuierung der rund 190 Reisenden, welche mit dem Zug reisten, war nicht notwendig. Anhand einer Personenbeschreibung wurde ein 31-jähriger Tatverdächtiger im Zug angetroffen und vorläufig festgenommen. Zeugenangaben zufolge soll er kurz zuvor die betroffene Toilette verlassen haben. Er wurde auf das Polizeirevier verbracht und nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Durch die Rauchentwicklung wurden nach derzeitigem Kenntnisstand fünf Personen leicht verletzt, darunter die 51-jährige Zugchefin mit deutscher Staatsangehörigkeit. Sie wurde von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch vor Ort behandelt und konnte ihren Dienst fortsetzen.

Der ICE setzte im Anschluss seine Fahrt mit den Reisenden bis zum Ulmer Hauptbahnhof fort und wurde danach aus dem Verkehr genommen.

Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen gegen den 31-jährigen deutschen Staatsangehörigen eingeleitet.

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