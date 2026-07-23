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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei warnt erneut vor gefährlicher "Blackout Challenge"

Stralsund (ots)

Am Dienstag, dem 21. Juli 2026, erstattete eine Mutter im Polizeihauptrevier Stralsund Anzeige, nachdem ihre beiden minderjährigen Kinder unabhängig voneinander von gleichaltrigen Kindern gewürgt beziehungsweise in den Schwitzkasten genommen worden sein sollen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereigneten sich die Vorfälle an verschiedenen Tagen. Es besteht der Verdacht, dass die Handlungen im Zusammenhang mit der sogenannten "Blackout Challenge" stehen könnten, die derzeit in sozialen Medien kursiert.

Die Polizei nimmt diese Vorfälle zum Anlass, erneut eindringlich vor den Gefahren solcher Online-Challenges zu warnen. Bereits am 13. Juli 2026 hatte das Polizeipräsidium Rostock auf die lebensgefährliche "Blackout Challenge" hingewiesen (siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6313641).

Bei der sogenannten "Blackout Challenge" versuchen Kinder und Jugendliche durch Würgen oder das absichtliche Herbeiführen eines Sauerstoffmangels eine kurzzeitige Bewusstlosigkeit zu erreichen. Dies kann innerhalb kürzester Zeit zu schweren Verletzungen, bleibenden gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen.

Die Polizei appelliert deshalb eindringlich an Eltern, Schulen, Vereine sowie alle Erziehungsverantwortlichen, mit Kindern und Jugendlichen über die erheblichen Gefahren solcher Mutproben zu sprechen. Kinder sollten für die Risiken sensibilisiert und dazu ermutigt werden, sich nicht von Gruppendruck oder vermeintlichen Trends in sozialen Netzwerken beeinflussen zu lassen.

Sollten Eltern oder Erziehungsverantwortliche feststellen, dass Kinder an derartigen Challenges teilnehmen oder andere dazu auffordern, empfiehlt die Polizei, das Gespräch zu suchen und gegebenenfalls Schule oder Polizei zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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