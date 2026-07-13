Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach

Schwarzwald Baar Kreis) Gullideckel herausgehoben und Auto beschädigt (12.07.2026)

Niedereschach (ots)

Beim Überfahren eines Gullideckels hat sich am Sonntagmorgen eine 59-Jährige ihren Wagen beschädigt. Unbekannte hatten in der Nacht auf der Straße "Hardtweg" den Deckel aus der Fassung gehoben und an Ort und Stelle schräg stehen lassen. Die so herausragende Abdeckung beschädigte dann wenig später den hinteren Reifen am Kia der Fahrerin. Der Kleinwagen war im Anschluss nicht mehr fahrtauglich. Gegen 2 Uhr hielt sich eine Personengruppe in der Straße auf. Hinweise zu ihnen und dem Tathergang erbittet das Polizeirevier Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010.

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