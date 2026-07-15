Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Brand von Küchengeräten löst Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus - 4 Personen leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend kam es in einer Wohnung an der Danziger Straße zu einem Brand von Elektrogeräten.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 20:45 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defekts eine Küchenmaschine in Brand. Das Feuer beschädigte in der Folge weitere Küchengeräte.

Einem Bewohner gelang es, den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig zu löschen und die beschädigten Geräte aus der Wohnung zu bringen. Die Feuerwehr übernahm anschließend die Belüftung der Räumlichkeiten.

Vier Bewohner erlitten durch das Einatmen von Rauchgasen leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschränkten sich die Schäden auf den Küchenbereich. Weitere Beschädigungen am Gebäude wurden bislang nicht festgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

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