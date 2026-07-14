Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Rolex-Räuber ermittelt - 23-Jähriger in Untersuchungshaft

Osnabrück (ots)

Mitte Mai hatten wir über einen Vorfall in Georgsmarienhütte berichtet, bei dem ein Ehepaar von zwei Männern mit Reizgas attackiert worden war. Das Duo raubte den Eheleuten eine hochwertige Rolex-Armbanduhr und flüchtete - Link zur damaligen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6277965. Die Ermittlungen in Georgsmarienhütte führten nun zu zwei Tatverdächtigen.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 23-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz (Aufenthalt überwiegend in Halle/Westfalen und Gütersloh) und einen 16-jährigen Jugendlichen aus Bielefeld. Der 23-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Das Duo soll auch in weitere Taten in Niederkassel, Rheda-Wiedenbrück und Düsseldorf verwickelt sein.

Die beiden ermittelten Täter sollen systematisch Online-Kleinanzeigen nach Luxusgütern abgesucht haben, um die Verkäufer bei der vereinbarten Übergabe auszurauben - wie auch im Fall in Georgsmarienhütte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell