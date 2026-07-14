Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brandstiftung in Wohneinrichtung - 37-Jähriger in Untersuchungshaft wegen Verdachts des versuchten Mordes - Gemeinsame Presseerklärung der Polizeiinspektion und Staatsanwaltschaft Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am späten Donnerstagabend (9. Juli) musste eine Wohneinrichtung an der Berghoffstraße in Osnabrück evakuiert werden. Grund: Ein 37-jähriger Mann soll gegen 21.15 Uhr im Keller des Hauses einen Brand gelegt haben. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Von der Evakuierung waren 32 Personen betroffen, eine davon wurde leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 37-jährige Beschuldigte in der Wohneinrichtung ein Hausverbot haben. Der Mann wurde im Nahbereich des Einsatzorts festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der Beschuldigte am Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht Osnabrück vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

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