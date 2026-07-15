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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Sachbeschädigung am ehemaligen Schwimmbad- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Montag (12:00 Uhr) und Dienstag (01:00 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zutritt zum ehemaligen Schwimmbad.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Unbekannten eine Holzverkleidung des Gebäudes auf und gelangten so in das Innere. Dort beschmierten sie die Seitenwände sowie Fenster der ehemaligen Badehalle mit Graffiti. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des ehemaligen Schwimmbades beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439/9690 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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