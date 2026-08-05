Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 05.08.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Mehrere Wahlplakate und Gegenstände beschmiert++ Exhibitionistische Handlung / Zeugen gesucht++ Betrunkener leistet Widerstand++ Diebstahl eines Mähroboters++

Leer/ Rhauderfehn - Mehrere Wahlplakate und Gegenstände beschmiert

Am 04.08.2026 wurden der Polizei mehrere Sachbeschädigungen im Stadtgebiet von Leer bekannt.

In der Straße Auf den Truben wurde ein an einem Zaun des dortigen Sportplatzes befestigtes Banner durch einen Schriftzug mit dem Namen einer politischen Partei beschädigt.

In der Friedhofstraße, Ecke Am Julianenpark, sowie im Mittelweg, Ecke Eichendorffstraße, beschmierten bislang unbekannte Täter Wahlwerbung der SPD u.a. mit eben diesem Schriftzug in schwarzer Farbe.

Auch das Andreaskreuz am Bahnübergang in der Eichendorffstraße wurde u.a. mit entsprechenden Schriftzügen versehen.

Zwischen dem 30.07.2026 und dem 31.07.2026 beschädigten bislang unbekannte Täter zudem in der Hauptstraße in Rhauderfehn zwei an einem Bauzaun befestigte Wahlplakate der CDU, indem sie diese mit Farbe beschmierten.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Borkum - Exhibitionistische Handlung / Zeugen gesucht

Am 02.08.2026 gegen 07:15 Uhr kam es in der Jann-Berghaus-Straße auf Borkum zu einer exhibitionistischen Handlung.

Ein bislang unbekannter Mann sprach eine 24-jährige Frau an und hielt dabei sein Geschlechtsteil in der Hand. Zudem versuchte er, die Frau zu berühren. Nachdem sie ihm deutlich zu verstehen gegeben hatte, dass sie dies nicht wolle, und sich entfernte, ging auch der Mann davon.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, schlanke Statur, kurze, dunkle Haare, dunklerer Hauttyp, sprach Deutsch mit Akzent, auffällig gerade und gleichfarbene Zähne und keine Brille.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann zur genannten Zeit im Bereich der Jann-Berghaus-Straße gesehen oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Dies gilt insbesondere auch für Personen, die sich im Zusammenhang mit den auf Borkum stattfindenden Festlichkeiten in diesem Bereich aufgehalten haben.

Leer - Betrunkener leistet Widerstand

Am 04.08.2026 gegen 20:55 Uhr kam es in der Heisfelder Straße in Leer zu einem Polizeieinsatz.

Ein 38-jähriger Mann befuhr die Straße mit einem Fahrrad, obwohl er aufgrund seines Alkoholkonsums absolut fahruntüchtig war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille.

Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte und bedrohte der Mann die eingesetzten Polizeibeamten. Zudem leistete er Widerstand, als er zur Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle gebracht werden sollte. Es wurde niemand verletzt.

Gegen den 38-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weener - Diebstahl eines Mähroboters

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 30.07.2026, 18:00 Uhr, und Montag, dem 03.08.2026, 09:00 Uhr, kam es in der Zeisigstraße in Weener zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einem Schuppen einen Mähroboter. Der 67-jährige Eigentümer hatte das Gerät vorübergehend außer Betrieb genommen und dort abgestellt. Es entstand ein Schaden im oberen dreistelligen Bereich.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Mähroboters geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weener zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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