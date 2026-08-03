Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 03.08.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Einbruch in Wohnhaus++Wohnhausbrand++

Emden - Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht zum 31.07.2026 kam es gegen 01:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Japanstraße. Ein 51-jähriger Bewohner bemerkte eine unbekannte Person im Haus, die sich zuvor auf bislang ungeklärte Weise Zutritt verschafft hatte. Durch den im Haushalt lebenden Hund wurde die Person vertrieben. Bei der Flucht nahm sie einen Schlüsselbund an sich.

Die Person wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, circa 30 Jahre alt, schlanke, drahtige Statur, helle Haut, vollständig dunkel gekleidet, dunkler Kapuzenpullover und dunkle Hose, vermutlich Jeans, unter der Kapuze trug die Person eine dunkle Cap.

Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen in der Japanstraße oder der näheren Umgebung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Westoverledingen - Wohnhausbrand

Am 03.08.2026 kam es gegen 09:15 Uhr zu einem Brand eines Wohnhauses im Lüdeweg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Gebäude in Brand.

Der 31-jährige Bewohner befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Haus. Weitere Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht im Gebäude angetroffen.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Da die Gefahr bestand, dass der Giebel des Hauses auf die Fahrbahn stürzt, wurde der Lüdeweg in diesem Bereich vorsorglich gesperrt.

Die Höhe des entstandenen Schadens wird derzeit auf einen Betrag im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell