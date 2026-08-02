Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 02.08.2026

Leer (ots)

Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag den 02.08.2026

Diebstahl in Emden

Am Samstag den 01.08.2026, zur Tageszeit, wurde das hintere Kennzeichen eines am Sielweg in Emden abgeparkten Pkw entwendet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Trunkenheit im Verkehr / Fahren ohne Fahrerlaubnis in Bunde

Den Leege Weg in Bunde befuhr in der Nacht zu Sonntag ein 49-Jähriger, obwohl er in Folge des Genusses alkoholischer Getränke dazu nicht mehr in der Lage war. Im Weitern wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle verbracht, um eine Blutentnahme durchzuführen. Hierbei widersetzte sich der Mann körperlich als auch verbal gegenüber den eingesetzten Beamten.

Illegales Kraftfahrzeugrennen

In der Sonntagnacht, gegen 01:00 Uhr, wollten Polizeibeamte einen beschädigten Pkw kontrollieren. Dieser stoppte zunächst nach Aufforderung und entzog sich jedoch durch starke Beschleunigung unvermittelt der Kontrolle. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Das Fahrzeug befuhr mit überhöhter Geschwindigkeit u.a. die Hauptstraße in Hesel, über die Maiburger Straße in Leer, im Weiteren die Dorfstraße in Nortmoor. Zudem wurde zwischenzeitlich das Fahrzeuglicht ausgeschaltet. Zur Fahndungsunterstützung wurde neben weiteren Kräften ein Helikopter hinzugezogen. Im Pappelweg in Nortmoor konnte das Fahrzeug letztlich abgestellt aufgefunden werden, von den Insassen fehlte jede Spur. Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Verkehrsunfall Parkplatz Leer

Am 01.08.2026, gegen 13:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Ems Park, Nüttermoorer Straße, in Leer. Demnach wurde ein in Höhe des Media Marktes abgeparkter Pkw im Heckbereich beschädigt. Zur Klärung der Verursachung werden Zeugen gesucht, die Angaben hierzu tätigen können. Diese mögen sich mit der Polizei in Verbindung setzen.

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