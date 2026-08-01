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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 01.08.2026

Leer (ots)

Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 01.08.2026

++ Einbruch ++ Diebstahl ++ Betrug ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Trunkenheit im Verkehr ++

Moormerland - Einbruch

Am 31.07.2026 verschaffte sich unbekannte Täterschaft zwischen 04:20 Uhr und 05:00 Uhr durch Einschlagen einer Scheibe Zutritt zu einem Ladenlokal. Aus dem Inneren wurde Diebesgut entwendet.

Zeugen, die zu der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Diebstahl

Durch den Geschädigten wurde am 31.07.2026 festgestellt, dass sein Motorrad aus einer Garage entwendet wurde. Der Diebstahl ereignete sich in der Birkenstraße in Westoverledingen. Die Tatzeit ist nicht bekannt.

Auch hier werden Zeugen gebeten, die sachdienliche Hinweise tätigen können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Leer und Umgebung - Betrug

Unbekannte Täterschaft setzte sich telefonisch mit verschiedenen Personen in Verbindung und versprach einen Bargeld- in einem anderen Fall ein Investmentgewinn. Hierzu sollten von den jeweiligen kontaktierten Personen zunächst Geld überwiesen bzw. Apple Gift Cards übergeben werden. Die Personen erkannten den Betrugsversuch und reagierten entsprechend. Hiermit wird nochmal eindringlich vor genannten Betrugsversuchen hingewiesen und zur Vorsicht ermahnt.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 31.07.2026 gegen 14:14 Uhr befuhr eine Person mit seinem E-Scooter die Deichstraße unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Hierzu wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Leer - Trunkenheit im Verkehr

Am 01.08.2026, 03:00 Uhr, befuhr ein E-Scooterfahrer die Heisfelder Straße. Bei einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass dieser unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Die Person wurden zur Dienststelle verbracht, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Dienstschichtleiter Held, PHKin
Telefon: 0491-97690 215
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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