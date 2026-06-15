Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Unfallfluchten in Schwerin beschäftigen die Polizei - Seniorin schwer verletzt

Schwerin (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit in zwei Fällen von Verkehrsunfallflucht in Schwerin. Während in einem Fall eine 85-jährige Fußgängerin schwere Verletzungen erlitt, dauern nach einem weiteren Unfall die Ermittlungen zur Identität der flüchtigen Beteiligten sowie der möglichen Verkehrsgefährdung an.

Bereits am Donnerstag, dem 11. Juni 2026, soll sich gegen 13:40 Uhr in der Schelfstadt ein Verkehrsunfall ereignet haben, bei dem eine 85-jährige Schwerinerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen bog die Fahrerin eines VW Golf Cabrio von der Schliemannstraße nach rechts in die Puschkinstraße ab und soll dabei den Fuß einer 85-jährigen Fußgängerin überfahren haben. Die Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt anschließend fort, ohne Hilfe zu leisten. Der Vorfall wurde der Polizei erst am Abend des folgenden Tages bekannt. Die Beamten veranlassten umgehend die medizinische Versorgung der Frau. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und wird dort stationär behandelt.

Die bislang unbekannte Fahrerin wird als Frau mit zu einem Zopf gebundenen Haaren beschrieben. Der dunkle VW Golf Cabrio soll ein Kennzeichen mit dem Anfangsbuchstabenkürzel "LUP" angebracht gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Fahrerin beziehungsweise dem beteiligten Fahrzeug geben können, sich beim Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-3004 zu melden.

Auch zu einem zweiten Fall von Unfallflucht, der sich am Freitagabend ereignete, laufen die Ermittlungen. Gegen 21:05 Uhr verlor der Fahrer eines blauen Ford Mondeo an der Abfahrt Lankow der B104 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Schutzplanke. Anschließend verließen sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer den Unfallort zu Fuß und flüchteten über eine angrenzende Grünfläche in Richtung Friedrichsthal / Neumühler See. Dank des schnellen und umsichtigen Handelns mehrerer Zeugen wurde die Polizei unverzüglich informiert. Zudem fertigten diese Fotos der flüchtenden Personen an, die nun Bestandteil der weiteren Ermittlungen sind.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der blaue Ford Mondeo bereits vor dem Unfall mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Umgehungsstraße unterwegs gewesen sein. Darüber hinaus stellte sich im Zuge der polizeilichen Maßnahmen heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Der Fahrzeug wurde sichergestellt und wird nun untersucht. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Auswertung der gesicherten Spuren und des vorliegenden Bildmaterials dauert an. Personen, die Angaben zur Fahrweise des blauen Ford Mondeo machen können oder durch das Fahrzeug möglicherweise gefährdet wurden, werden ebenfalls gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-3004 zu melden.

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