Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 31.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht ++ Gefährdung des Straßenverkehrs ++ Verkehrsunfall ++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 30.07.2026 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 2 und 18:30 Uhr einen dunkelgrauen Audi A1, der am Straßenrand der Straße An der Emsbrücke in Leer abgestellt war. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 30.07.2026 befuhr eine 28-jährige Fahrerin eines Audi A3 gegen 7 Uhr den Überholfahrstreifen der Autobahn 31 in Richtung Emden. Hinter ihr befand sich ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen VW.

Kurz vor der Anschlussstelle Neermoor wechselte die Audi-Fahrerin auf den Hauptfahrstreifen. Der VW-Fahrer überholte sie anschließend hupend, zeigte ihr den ausgestreckten Mittelfinger und bremste sie anschließend aus.

Die 28-Jährige konnte einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver verhindern. Ihr Fahrzeug geriet dabei ins Schleudern. Zu einer Kollision kam es nicht.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem bislang unbekannten Fahrer des blauen VW geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Westoverledingen - Verkehrsunfall

Am 30.07.2026 befuhr eine 21-jährige Fahrerin eines VW UP! gegen 6:50 Uhr den Tjücher Weg in Westoverledingen in Richtung Blinkstraße. Als sie nach rechts in die Blinkstraße abbiegen wollte, übersah sie einen von rechts kommenden 45-jährigen Pedelec-Fahrer, der den Gehweg der Blinkstraße befuhr.

Es kam zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Dabei erlitt der 45-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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