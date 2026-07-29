Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 29.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle ++

Moormerland - Verkehrsunfall/Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 28.07.2026 befuhr ein 38-jähriger Fahrer eines BMW 320D gegen 17 Uhr die Autobahn 31 in Richtung Emden. Kurz hinter dem Autobahndreieck Leer kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke.

Der Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Zudem entstand ein Sachschaden an dem Fahrzeug im unteren fünfstelligen Bereich. Trotz des Unfalls setzte der 38-Jährige seine Fahrt zunächst fort. In Veenhusen kam der beschädigte PKW schließlich zum Stillstand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Ein Rettungswagen brachte den 38-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Uplengen - Verkehrsunfall

Am 28.07.2026 befuhr ein 63-jähriger Treckerfahrer gegen 10:40 Uhr die Straße Untenende Süd in Uplengen. Als er nach links in die Norderstraße abbog, übersah er eine vorfahrtsberechtigte 48-jährige Inliner-Fahrerin, die auf der Norderstraße in Richtung Hollender Landstraße unterwegs war.

Es kam zur Kollision. Dabei erlitt die 48-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein umliegendes Krankenhaus.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall

Am 28.07.2026 befuhr eine 51-jährige Fahrerin eines VW UP! gegen 08:45 Uhr die Mühlenstraße in Rhauderfehn in Richtung 1. Südwieke. An der Einmündung zur Straße Bergkamp übersah sie eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 38-jährige Fahrerin eines Skoda Kodiaq. Es kam zum Zusammenstoß.

Dabei erlitten beide Fahrerinnen leichte Verletzungen. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im insgesamt hohen vierstelligen Betrag.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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