Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Massive Einsatzwelle zum Wochenende - Bisher 13 teils schwere Nothilfen

Offenburg (ots)

Die FEUERWEHR OFFENBURG ist bereits zum Wochenendstart dieses heißen Sommerwochenendes stark gefordert worden.

Bis Samstagvormittag mussten die Kräfte von Hauptamt und freiwilliger Feuerwehr bereits zu 11 Einsätzen in Offenburg ausrücken. Dabei waren ein kleinerer Fahrzeugbrand, die Befreiung einer eingeschlossenen Person hinter einer blockierten Zimmertüre und die Beseitigung eines Sturmschadens in der Nacht eher Standardaufgaben.

Gegen 23.30 Uhr kam es dann in der Zähringerstraße zu einer Frontalkollision zwischen zwei PKW. Die Feuerwehr befreite den eingeschlossenen Fahrer eines VW. Die drei Insassen des beteiligten Audi konnten das Wrack selbst verlassen. Der schwerverletzte VW-Fahrer wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Später in der Nacht forderte der Alarm zweier Brandmeldeanlagen in Gewerbebetrieben das Einschreiten der Feuerwehr. Nach Kontrolle der Gebäude konnten die Einsatzkräfte jedoch Entwarnung geben.

Am Samstagmittag kam es dann in kurzer Folge zu zwei schweren Unfällen auf der Autobahn zwischen Offenburg und Achern. Im Zuge des hohen Wochenendverkehrs waren insgesamt ein Lastwagen und mindestens sieben Fahrzeuge beteiligt. Dabei waren vier Personen zum Teil schwer verletzt worden. Für zwei Fahrzeuginsassen kam jedoch medizinische Hilfe zu spät. Die betroffenen Frauen des zweiten Unfalls starben noch an der Unfallstelle im Wrack ihres Kleinwagens.

Zur Unfallursache und Schadenhöhe verweist die Feuerwehr auf die Informationen des ermittelnden Polizeivollzugsdienstes und der nachgeordneten Strafverfolgungsbehörden.

Bereits zu diesem Zeitpunkt am Samstagmittag waren weit über hundert Einsatzkräfte der Feuerwehr Offenburg im Einsatz.

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