Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 26.07.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Gartengeräte entwendet ++ Diebstahl aus Wohnhaus ++ Versuchter Diebstahl aus Wohnhaus ++ Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Flucht vor Polizeikontrolle ++

Uplengen - Gartengeräte entwendet

Uplengen - Im Zeitraum zwischen dem 14.07. und dem 25.07.2026 drang ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus sowie einen dazugehörigen Geräteschuppen im Alten Postweg ein. Der Unbekannte entwendete mehrere Gartengeräte. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Uplengen - Diebstahl aus Wohnhaus

Uplengen - Am Samstagmorgen, im Zeitraum zwischen 05:00 Uhr und 07:00 Uhr, drang ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Alten Kreisstraße ein. Der Unbekannte entwendete mehrere Wertgegenstände. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Westoverledingen - Versuchter Diebstahl aus Wohnhaus

Westoverledingen - In der Nacht zu Sonntag, gegen 00:20 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Schnepfenweg einzudringen. Am Gebäude stellten die Beamten Spuren von Gewalteinwirkung fest. Zu einem Eindringen in das Objekt kam es nicht. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Moormerland - Widerstand gegen Polizeibeamte

Moormerland - Am Samstagnachmittag gegen 15:50 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz an einem Badesee in der Stettiner Straße. Ein 49-jähriger Moormerländer war durch sein Verhalten aufgefallen, indem er mehrere Badegäste beleidigte. Einem ausgesprochenen Platzverweis der Polizeibeamten kam der Mann nicht nach, sodass er in Gewahrsam genommen werden sollte. Dabei leistete er körperlichen Widerstand. In dem Zusammenhang wurde niemand verletzt. Gegen den 49-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Westoverledingen - Trunkenheitsfahrt

Westoverledingen - Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr stoppten Polizeibeamte einen 27-jährigen Mann aus Holtland, der mit einem PKW in der Breinermoorer Straße unterwegs war. Ein Atemalkoholtest zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit ergab einen Wert von 1,43 Promille. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und veranlassten eine Blutprobe.

Ostrhauderfehn - Flucht vor Polizeikontrolle

Ostrhauderfehn - Am Sonntagmorgen gegen 04:40 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte, einen weißen Mercedes in der Hauptstraße zu kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte das Fahrzeug und entzog sich der Kontrolle durch Flucht. Die Beamten konnten das Fahrzeug schließlich im Nahbereich geparkt, jedoch ohne Insassen, feststellen. Im Zuge der Fahndung konnte der Halter des Fahrzeugs fußläufig im Umfeld angetroffen werden. Bislang unklar ist, wer das Fahrzeug zuvor geführt hat. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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