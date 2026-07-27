POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 27.07.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Verkehrsunfallfluchten ++
Emden - Verkehrsunfallflucht
Am 15.07.2026 beschädigte ein derzeit noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 10:30 und 13:50 Uhr in der Klopstockstraße in Emden einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten schwarzen 3er BMW. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.
Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Weener - Verkehrsunfallflucht
Am 16.07.2026 befuhr eine 47-jährige Fahrradfahrerin gegen 16:30 Uhr den Radweg an der B 436/Kommerzienrat-Hesse-Straße in Weener in Richtung Bunder Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 41-jähriger Fahrer eines schwarzen Dacia Duster die Bundesstraße in gleicher Richtung und bog dann nach links in die Straße "Auf den Knollen" ab. Er musste allerdings verkehrsbedingt abbremsen und kam auf dem Radweg zum Stehen.
Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung konnte die Fahrradfahrerin eine Kollision mit dem PKW nicht vermeiden. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort in Richtung Berliner Straße.
Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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