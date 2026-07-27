Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 27.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfallfluchten ++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 15.07.2026 beschädigte ein derzeit noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 10:30 und 13:50 Uhr in der Klopstockstraße in Emden einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten schwarzen 3er BMW. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Am 16.07.2026 befuhr eine 47-jährige Fahrradfahrerin gegen 16:30 Uhr den Radweg an der B 436/Kommerzienrat-Hesse-Straße in Weener in Richtung Bunder Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 41-jähriger Fahrer eines schwarzen Dacia Duster die Bundesstraße in gleicher Richtung und bog dann nach links in die Straße "Auf den Knollen" ab. Er musste allerdings verkehrsbedingt abbremsen und kam auf dem Radweg zum Stehen.

Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung konnte die Fahrradfahrerin eine Kollision mit dem PKW nicht vermeiden. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort in Richtung Berliner Straße.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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