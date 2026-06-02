Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Hörstmar. Verkehrsunfall in Kurve.

Lippe (ots)

In der Nacht zu Montag (01.06.2026, 01:55 Uhr) kam es auf der Lageschen Straße in Hörstmar zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Autofahrer verlor in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Suzuki und kollidierte mit einer Mauer. Das Fahrzeug drehte sich und kam stark beschädigt zum Stillstand. Sowohl der Fahrer als auch ein 18-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Klinikum gebracht. Das Fahrzeug wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

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