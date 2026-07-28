Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 28.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Trunkenheit im Straßenverkehr ++ Verkehrsunfallflucht ++ Zeugensuche ++

Leer - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 27.07.2026 meldeten Zeugen gegen 11:30 Uhr einen PKW der die Hauptstraße in Ostrhauderfehn in Fahrtrichtung Leer in auffälligen Schlangenlinien und mit unsicherer Fahrweise befuhr.

Das Fahrzeug konnte auf der Papenburger Straße in Leer durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 28-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmten die eingesetzten Beamten den Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel und leiteten entsprechende Verfahren ein.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 24.07.2026 gegen 20:30 Uhr und dem 25.07.2026 gegen 11:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen BMW 330i, der auf einem Parkplatz auf der Kiefernstraße in Moormerland abgestellt war. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Zeugensuche

Nach einem Polizeieinsatz am 25.07.2026 an einem Badesee in der Stettiner Straße in Moormerland suchen wir Zeugen. Gegen 15:50 Uhr beleidigte ein 49-jähriger Mann mehrere Badegäste. Den von den eingesetzten Polizeibeamten ausgesprochenen Platzverweis befolgte der Mann nicht. Als er daraufhin in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete er Widerstand gegen die Beamten.

Gegen den 49-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet nun insbesondere Personen, die von dem Mann beleidigt wurden oder Angaben zu dem Vorfall machen können, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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