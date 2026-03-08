Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL)(ADK) - EG Posing kontrolliert - zwei unsichere Fahrzeuge abgeschleppt

Ulm (ots)

Von Samstag auf Sonntag wurden durch unsere Ermittlungsgruppe Posing zahlreiche Kontrollen in der Poserszene durchgeführt. In Ulm, Blaustein und im Alb-Donau-Kreis gingen die Spezialisten konsequent gegen Fehlverhalten vor. Ein Treffen von etwa 20 Fahrzeugen im Donautal wurde aufgelöst. In Blaustein und in der Blaubeurer Straße in Ulm wurden zwei Fahrzeuge aufgrund von Manipulationen an Steuergerät beziehungsweise wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis sichergestellt und abgeschleppt. Die Fahrenden müssen mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. Zudem konnten noch einige weitere Ordnungswidrigkeiten, wie Fahren über Rotlicht und Verursachen von unzulässigem Lärm, festgestellt und geahndet werden. Die EG Posing (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6230493) wird weitere derartige Kontrollmaßnahmen in der Zukunft durchführen.

Bürgerinnen und Bürger können jederzeit "auffällige" Fahrzeuge oder Verkehrsteilnehmer über die hierfür eingerichtete E-Mail-Adresse ulm.pp.poser@polizei.bwl.de melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und/oder einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können mitgeteilt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel.: 0731/188-0) oder persönlich entgegen. Sollte das Einschreiten der Polizei zeitlich dringend sein, ist eine telefonische Kontaktaufnahme jedoch sinnvoll.

Daniel Frischmann

Polizeipräsidium Ulm Tel. 0731/188-1111

