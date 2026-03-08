PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Böschungsbrand
brennendes Buschwerk beeinträchtigt Bahnverkehr

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 13.10 Uhr wurde durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn ein Brand im Bereich der Geislinger Steige gemeldet. Wie die Polizei vor Ort feststellte, brannte Gebüsch und Gras neben der Bahnlinie. Durch den Brand kam es zu starker Rauchentwicklung. Aus diesem Grund wurde die Bahnstrecke vorübergehend gesperrt. Die ebenfalls verständigte Feuerwehr löschte den Brand. Letztlich war eine Fläche von rund 80 Quadratmeter abgebrannt. Bei der Besichtigung der Brandstelle konnte ein Einweggrill festgestellt werden, welcher den Brand vermutlich verursacht hatte. Die Bahnstrecke war für die Dauer von ca. einer Stunde gesperrt. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Geislingen nahm die Ermittlungen auf.

++++++++++++++++++++++++++++428274

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

