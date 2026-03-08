PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Betrunken Auto gefahren

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 23:40 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeirevier Biberach einen 36-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nach Alkohol roch, weshalb bei ihm ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser bestätigte den Verdacht. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet. Er erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

++++++++++++++++++++++++++++430566

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren