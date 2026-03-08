POL-UL: (BC) Eberhardzell - Betrunken Auto gefahren
Ulm (ots)
Am Samstag gegen 23:40 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeirevier Biberach einen 36-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nach Alkohol roch, weshalb bei ihm ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser bestätigte den Verdacht. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet. Er erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.
