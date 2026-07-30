Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 30.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 30.07.2026

++ Verkehrsunfall ++ Verkehrsunfallflucht ++

Weener - Verkehrsunfall

Am 28.07.2026 befuhr eine 70-jährige Fahrerin eines VW Tiguan gegen 12:05 Uhr die Weenerstraße in Weener in Richtung Bunde. Am Kreisverkehr in Möhlenwarf musste sie verkehrsbedingt als drittes Fahrzeug einer Fahrzeugschlange anhalten.

Als das erste Fahrzeug anfuhr, setzte auch die 70-Jährige den PKW in Bewegung. Dabei übersah sie, dass der unmittelbar vor ihr befindliche 70-jährige Fahrer eines Smart noch nicht angefahren war. Es kam zum Auffahrunfall.

Dabei erlitt der 70-Jährige leichte Verletzungen. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen im insgesamt unteren vierstelligen Bereich.

A 31 - Verkehrsunfallflucht

Am 29.07.2026 befuhr gegen 13 Uhr ein bislang noch unbekannter Fahrer eines grünen Sattelzuges die Autobahn 31 in Richtung Bottrop. Zwischen dem Autobahndreieck Bunde und der Anschlussstelle Papenburg überholte er den Sattelzug eines 66-jährigen Fahrers.

Beim Wiedereinscheren vor den Sattelzug des 66-Jährigen befand sich der Auflieger noch auf Höhe der Sattelzugmaschine des Überholten. Um eine Kollision mit dem Sattelzug zu verhindern, wich der 66-Jährige nach rechts aus und kollidierte dabei mit der Außenschutzplanke. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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