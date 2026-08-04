Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 04.08.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Raub zum Nachteil eines Jugendlichen++Frau an Bushaltestelle angegangen++ Rollerfahrerin bei Ausweichmanöver leicht verletzt++Mehrere Hundert Liter Diesel von Baustelle entwendet++Gegenstände aus Keller entwendet++Alkoholisierter Fahrradfahrer bei Sturz verletzt++Strohballen fallen von Anhänger++

Westoverledingen/ Flachsmeer - Raub zum Nachteil eines Jugendlichen

Am 02.08.2026 kam es gegen 20:50 Uhr in der Straße "Zu den Plätzen" zu einer Raubtat. Der Tatort befand sich auf einem befestigten Fußweg im Bereich des dortigen Sportplatzgeländes. Der frei zugängliche Weg verläuft zwischen dem Sportplatz und dem angrenzenden Tennisplatz.

Ein bislang unbekannter Täter verletzte einen 14-jährigen Jungen zunächst leicht und forderte ihn zur Herausgabe persönlicher Gegenstände auf. Anschließend nahm der Täter eine Tasche des Jugendlichen samt Inhalt an sich und flüchtete fußläufig in Richtung Grenzweg.

Der Täter wurde als junger Erwachsener bzw. Jugendlicher und mit braunen Haaren beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose sowie eine schwarze Cap. Auffällig war sein unrunder beziehungsweise schlurfender Gang.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem beschriebenen Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Frau an Bushaltestelle angegangen

Am 02.08.2026 kam es gegen 06:00 Uhr an einer Bushaltestelle in der Straße Ostersteg zu einer Körperverletzung.

Eine 26-jährige Frau wurde dort von einer mehrköpfigen Personengruppe körperlich angegangen und leicht verletzt.

Drei männliche Personen aus der Gruppe konnten wie folgt beschrieben werden:

Eine Person war etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von schlanker bis muskulöser Statur. Sie hatte kurze braune Haare, braune Augen sowie einen Dreitagebart und sprach akzentfreies Deutsch.

Eine weitere Person war etwa 25 Jahre alt, hatte längere blonde Haare und eine sportliche beziehungsweise muskulöse Statur.

Die dritte beschriebene Person war etwa 45 Jahre alt und trug ein T-Shirt mit USA-Aufdruck sowie ein Hemd.

Zu den beiden übrigen Personen liegen keine näheren Beschreibungen vor.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Rollerfahrerin bei Ausweichmanöver leicht verletzt

Am 03.08.2026 kam es gegen 11.30 Uhr in der Petkumer Straße / Am Tonnenhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 55-jährige Fahrerin eines Motorrollers leicht verletzt wurde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr die 55-Jährige bei Grünlicht der Ampel an, als ein neben ihr bislang unbekannter Autofahrer von der Rechtsabbiegerspur in Richtung Tonnenhof plötzlich ebenfalls geradeaus weiter in Richtung Borssum fuhr und der Rollerfahrerin den Weg abschnitt. Die 55-Jährige konnte den Zusammenstoß durch Ausweichen verhindern, musste sich im Anschluss abstützen und verletzte sich dabei leicht am Fuß. Der Autofahrer fuhr fort, ohne sich um weitere Maßnahmen zu kümmern.

Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen hellen, vermutlich beigefarbenen Opel Kombi handeln.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Mehrere Hundert Liter Diesel von Baustelle entwendet

In der Zeit zwischen dem 31.07.2026, 14:30 Uhr, und dem 03.08.2026, 07:00 Uhr, kam es im Klappweg im Emder Ortsteil Hilmarsum/Widdelswehr/Petkum zu einem Diebstahl.

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete von einer dortigen Baustelle mehrere Hundert Liter Diesel.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Gegenstände aus Keller entwendet

In der Zeit zwischen dem 31.07.2026, 20:30 Uhr, und dem 03.08.2026, 15:00 Uhr, kam es in der Gorch-Fock-Straße zu einem Diebstahl.

Eine bislang unbekannte Täterschaft gelangte auf noch ungeklärte Weise in den Keller eines dortigen Mehrfamilienhauses und entwendete mehrere Gegenstände einer 53-jährigen Frau und eines 55-jährigen Mannes. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gorch-Fock-Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - Alkoholisierter Fahrradfahrer bei Sturz verletzt

Am 03.08.2026 kam es gegen 15:30 Uhr in der 1. Südwieke zu einem Verkehrsunfall. Ein alleinbeteiligter 67-jähriger Fahrradfahrer stürzte und erlitt Kopfverletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Mann wurde eine Atemalkoholkonzentration festgestellt, die einem Wert von 2,58 Promille entsprach.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum vorherigen Fahrverhalten des Mannes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass auch das Fahren mit einem Fahrrad unter Alkoholeinfluss strafbar sein kann. Bereits ab einem Wert von 0,3 Promille kann eine Straftat vorliegen, wenn alkoholbedingte Ausfallerscheinungen, Fahrfehler oder ein Unfall hinzukommen. Ab 1,6 Promille gelten Fahrradfahrende unabhängig von konkreten Ausfallerscheinungen als absolut fahruntüchtig.

Alkohol beeinträchtigt unter anderem das Reaktionsvermögen, die Wahrnehmung und den Gleichgewichtssinn. Wer Alkohol getrunken hat, sollte daher auch das Fahrrad stehen lassen und auf eine sichere Alternative zurückgreifen.

Weener/ Möhlenwarf - Strohballen fallen von Anhänger

Am 03.08.2026 kam es gegen 20:30 Uhr in der Boenster Straße zu einem Einsatz.

Ein 24-jähriger Fahrer bog mit einem landwirtschaftlichen Gespann vom Gelände eines dortigen Marktes nach links auf die Boenster Straße ein. Dabei löste sich mindestens einer der zur Ladungssicherung verwendeten Spanngurte. In der Folge fielen mehrere Strohballen vom Anhänger in die Berme.

Durch die herabfallenden Strohballen wurden ein Verkehrszeichen am dortigen Bahnübergang sowie eine Straßenlaterne beschädigt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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