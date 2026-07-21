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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Brand, Unfallflucht und Diebstahl

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbruch in Schule

Zwischen Freitag, 13:00 Uhr, und Montag, 10:00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft die Holztür eines Materiallagers an einer Schule im Sudetenweg auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Heckenbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montag gegen 14:30 Uhr eine Hecke in der Straße "Brunnenwiesen" in Brand. Durch das Feuer wurde zudem eine Dachrinne beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Montagabend gegen 19 Uhr wurde in der Karlstraße die Fassade eines Reisebüros durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Diebstahl von Kupferkabel

Im Zeitraum von Montag, 13. Juli bis Montag 20. Juli, wurde vom Volksfestplatz aus Stromkabeln Kuper rausgeschnitten und entwendet. Insgesamt sollen es rund 75 Meter Kupferkabel mit einem Wert von mehreren tausend Euro gewesen sein. Die Kabel waren ursprünglich neben einer Trafostation gelagert. Personen, welche Hinweise auf den Diebstahl haben, sollen sich mit Hinweisen unter der 07951 4800 an die Polizei wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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