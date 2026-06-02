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Elektromobilität entspannt die Tempo‑30‑Debatte

Statement-Infos

Frankfurt am Main (voices)

Stefan Müller, Senior Manager Automotive (BearingPoint) zum Themen-Impuls: Tempo 30: kleines Schild, große Debatte – wie viel Verkehrswende steckt wirklich drin?.

Pressekontakt:

Alexander Bock

Global Senior Manager Communications

+4989540338029

alexander.bock@bearingpoint.com

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