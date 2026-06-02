Elektromobilität entspannt die Tempo‑30‑Debatte
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Stefan Müller
Senior Manager Automotive (BearingPoint)
Timm Trede
CEO (zipmend GmbH)
Marissa Reiserer
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Statement-Infos
Frankfurt am Main (voices)
Stefan Müller, Senior Manager Automotive (BearingPoint) zum Themen-Impuls: Tempo 30: kleines Schild, große Debatte – wie viel Verkehrswende steckt wirklich drin?.
Pressekontakt:
Alexander Bock
Global Senior Manager Communications
+4989540338029
alexander.bock@bearingpoint.com
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