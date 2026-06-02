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Elektromobilität entspannt die Tempo‑30‑Debatte

Statement-Infos

Frankfurt am Main (voices)

Stefan Müller, Senior Manager Automotive (BearingPoint) zum Themen-Impuls: Tempo 30: kleines Schild, große Debatte – wie viel Verkehrswende steckt wirklich drin?.

Pressekontakt:

Alexander Bock

Global Senior Manager Communications

+4989540338029

alexander.bock@bearingpoint.com

Copyright: BearingPoint GmbH / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell

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02.06.2026 – 11:00
Auto / Verkehr

Tempo 30: kleines Schild, große Debatte – wie viel Verkehrswende steckt wirklich drin?
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