Wer Tempo 30 ablehnt, dem sind Gesundheit und Sicherheit egal
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Senior Manager Automotive (BearingPoint)
Timm Trede
CEO (zipmend GmbH)
Marissa Reiserer
Mobilitäts-Expertin (Greenpeace)
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Robin Kulpa
Bereichsleitung Verkehr und Luftreinhaltung (Deutsche Umwelthilfe)
Pauline Schur
Teamleiterin Klima & Verkehr (NABU-Bundesverband)
Holger Küster
Geschäftsführer (ACV Automobil-Club Verkehr)
Statement-Infos
Berlin (voices)
Robin Kulpa, Bereichsleitung Verkehr und Luftreinhaltung (Deutsche Umwelthilfe) zum Themen-Impuls: Tempo 30: kleines Schild, große Debatte – wie viel Verkehrswende steckt wirklich drin?.
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