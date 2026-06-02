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Deutsche Umwelthilfe e.V.

Wer Tempo 30 ablehnt, dem sind Gesundheit und Sicherheit egal

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Berlin (voices)

Robin Kulpa, Bereichsleitung Verkehr und Luftreinhaltung (Deutsche Umwelthilfe) zum Themen-Impuls: Tempo 30: kleines Schild, große Debatte – wie viel Verkehrswende steckt wirklich drin?.

Pressekontakt:

DUH-Newsroom

+4930240086720

presse@duh.de

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Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell

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02.06.2026 – 11:00
Auto / Verkehr

Tempo 30: kleines Schild, große Debatte – wie viel Verkehrswende steckt wirklich drin?
Stefan Müller
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Robin Kulpa

Robin Kulpa

Bereichsleitung Verkehr und Luftreinhaltung (Deutsche Umwelthilfe)

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