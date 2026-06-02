Deutsche Umwelthilfe e.V.

Wer Tempo 30 ablehnt, dem sind Gesundheit und Sicherheit egal

Statement-Infos

Berlin (voices)

Robin Kulpa, Bereichsleitung Verkehr und Luftreinhaltung (Deutsche Umwelthilfe) zum Themen-Impuls: Tempo 30: kleines Schild, große Debatte – wie viel Verkehrswende steckt wirklich drin?.

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