Tempo 30: Kleines Schild, große Debatte
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Statement-Infos
Köln (voices)
Holger Küster, Geschäftsführer (ACV Automobil-Club Verkehr) zum Themen-Impuls: Tempo 30: kleines Schild, große Debatte – wie viel Verkehrswende steckt wirklich drin?.
Pressekontakt:
Philipp Mathey
Pressesprecher
ACV Automobil-Club Verkehr
+4922369498104
mathey@acv.de
An der Wachsfabrik 5
50996 Köln
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