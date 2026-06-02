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ACV Automobil-Club Verkehr

Tempo 30: Kleines Schild, große Debatte

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Köln (voices)

Holger Küster, Geschäftsführer (ACV Automobil-Club Verkehr) zum Themen-Impuls: Tempo 30: kleines Schild, große Debatte – wie viel Verkehrswende steckt wirklich drin?.

Pressekontakt:

Philipp Mathey

Pressesprecher

ACV Automobil-Club Verkehr

+4922369498104

mathey@acv.de

An der Wachsfabrik 5

50996 Köln

www.acv.de

Copyright: ACV Automobil-Club Verkehr / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuell

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02.06.2026 – 11:00
Auto / Verkehr

Tempo 30: kleines Schild, große Debatte – wie viel Verkehrswende steckt wirklich drin?
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