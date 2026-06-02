Tempo 30: Sinnvoll, aber nicht ausreichend
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Statement-Infos
Freiburg im Breisgau (voices)
Julian Schreck, Strategic Communications Manager (JobRad) zum Themen-Impuls: Tempo 30: kleines Schild, große Debatte – wie viel Verkehrswende steckt wirklich drin?.
Pressekontakt:
Nadja Klausmann
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JobRad GmbH
+49761205515679
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Heinrich-von-Stephan-Str. 13
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