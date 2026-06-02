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Tempo 30: Sinnvoll, aber nicht ausreichend

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Freiburg im Breisgau (voices)

Julian Schreck, Strategic Communications Manager (JobRad) zum Themen-Impuls: Tempo 30: kleines Schild, große Debatte – wie viel Verkehrswende steckt wirklich drin?.

Pressekontakt:

Nadja Klausmann

Media Relations

JobRad GmbH

+49761205515679

presse@jobrad.org

www.jobrad.org/presse

Heinrich-von-Stephan-Str. 13

79100 Freiburg

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Original-Content von: JobRad GmbH, übermittelt durch news aktuell

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02.06.2026 – 11:00
Auto / Verkehr

Tempo 30: kleines Schild, große Debatte – wie viel Verkehrswende steckt wirklich drin?
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