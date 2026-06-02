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Wie viel Bürokratie steckt im Tempo-30-Schild?

Statement-Infos

Hamburg (voices)

Timm Trede, CEO (zipmend GmbH) zum Themen-Impuls: Tempo 30: kleines Schild, große Debatte – wie viel Verkehrswende steckt wirklich drin?.

Pressekontakt:

Timm Trede

press@zipmend.com

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