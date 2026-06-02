Wie viel Bürokratie steckt im Tempo-30-Schild?
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Senior Manager Automotive (BearingPoint)
Timm Trede
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Teamleiterin Klima & Verkehr (NABU-Bundesverband)
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Statement-Infos
Hamburg (voices)
Timm Trede, CEO (zipmend GmbH) zum Themen-Impuls: Tempo 30: kleines Schild, große Debatte – wie viel Verkehrswende steckt wirklich drin?.
Pressekontakt:
Timm Trede
press@zipmend.com
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