"Ich hatte noch nie einen Kuss." Ändert sich das Leben von Darius (19) in der ProSieben-Show "Beauty & The Nerd"?

"Ich hatte noch nie eine Beziehung, ich hatte noch nie einen Kuss, ich hatte noch nie Sex. Ich bin unverbraucht - vollkommen." Film- und Faktennerd Darius (19) lebt bei Mama und liebt es. An Selbstbewusstsein mangelt es ihm nicht, die Themen Mode und Beauty? "Next Level Desinteresse." Über 500 Kartendecks zählt Kartenkünstler und Streamer Hai (27). Welche Beauty lässt sich verzaubern und hilft das Potenzial aus ihm rauszuholen seine Herzensdame zu finden? Ab Donnerstag, 26. Juni läuft "Beauty & The Nerd" um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos im Stream auf Joyn.

Auch diese Nerds versuchen sich in der Welt der Beautys:

Sascha (21) hätte gerne eine Partnerin, mit der er kuscheln kann. Bis jetzt wurde der 3D-Druck-Drachennerd nur gekorbt, von seiner Beauty erhofft er sich mal in den Arm genommen zu werden.

Aaron (26) sammelt Fantasy-Welten und Tassen. Schafft er es auch mehr Selbstwertgefühl ins Repertoire aufzunehmen?

Mit 1,62 Metern fühlt sich Sammy (21) oft zu klein für die große Liebe. Bei "Beauty & The Nerd" sucht er die Portion Selbstbewusstsein die ihm dafür noch fehlt

(21) oft zu klein für die große Liebe. Bei "Beauty & The Nerd" sucht er die Portion Selbstbewusstsein die ihm dafür noch fehlt Sebastians (28)Mittelalter-Alter-Ego traut sich bereits Frauen anzusprechen. Ziel des Flugzeug-Nerds ist es, dass auch Gegenwarts-Sebastian es zu Stande bekommt.

Bei Emo-Nerd Jannik (26) treffen Stiefel auf Strumpfhose und Schüchternheit auf eine Leidenschaft für Cosplay, Dungeons & Dragons und Anime.

(26) treffen Stiefel auf Strumpfhose und Schüchternheit auf eine Leidenschaft für Cosplay, Dungeons & Dragons und Anime. Ganz im Gegenteil Nerdin Sarah (35), sie ist ein Chaos in Farbe: Zwischen Tattoos, Festivals und pinkem Glitzer ist sie eine Explosion aus Mut, Emotion und Konfetti.

Mit Kilian Kerner zur besten Version ihrer Selbst

Acht Beautys und acht Nerds wagen den Sprung in eine Welt, die der eigenen kaum ferner sein könnte - und lernen, dass hinter Oberflächen oft mehr steckt, als das Auge sieht. In Zweier-Teams müssen sich die Paare gegenseitig verstehen, Vertrauen aufbauen und die Welt des anderen meistern. Fünf Nerds haben diesmal erstmals die Möglichkeit von Kilian Kerner ein Glowup zu bekommen. Im großen Umstyling schafft es der Star-Designer die innere Schönheit der Nerds zu erkennen und ihnen zu helfen ihr volles Potenzial nach außen tragen zu können.

Exklusive Homestories auf Joyn

Wer mehr über die Nerds der sechsten Staffel "Beauty & The Nerd" erfahren möchte, hat schon ab dem 19. Juni die Möglichkeit die exklusive Preview-Folge mit den Homestories kostenlos auf Joyn zu streamen.

