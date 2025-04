Carwow

Carwow launcht eine neue Auktionsplattform für den Gebrauchtwagenverkauf- schnell, sicher und zum Bestpreis

Carwow, das führende Online-Autoportal in Deutschland, erweitert sein Angebot: Ursprünglich gestartet als Plattform für den Neuwagenkauf, bietet Carwow Autofahrern jetzt auch eine digitale Lösung für den Verkauf ihres Gebrauchtwagens. Diese führt Autobesitzer 100 % online, einfach und sicher durch den Verkaufsprozess - von der Wertermittlung ihres Gebrauchten bis zum Vertragsabschluss mit einem von hunderten verifizierten Händlern. Das transparente Auktionsmodell ermöglicht es ihnen, einfach das beste Angebot auszuwählen und zu jeder Zeit die Kontrolle zu behalten. Im Vergleich zur klassischen Inzahlungnahme oder Privatverkäufen bietet der digitale Autoverkauf so ein deutliches Plus an Vertrauen und Sicherheit.

Rund 6,4 Millionen Autos haben im vergangenen Jahr in Deutschland den Besitzer gewechselt. Doch der Weg zum Vertragsabschluss kostet private Verkäuferinnen und Verkäufer oft viel Zeit und Nerven oder mündet schlimmstenfalls in einem faulen Preis-Kompromiss. Mit dem neuen Online-Marktplatz für Gebrauchtwagen bietet Carwow Verkäufern jetzt eine Lösung an, die ihnen einen komfortablen Verkaufsprozess und maximalen Erlös gleichermaßen garantiert. Hier können sie ihr Fahrzeug kostenlos bewerten lassen, einfach inserieren und sich dann für das beste Händlerangebot entscheiden. In Großbritannien, wo der Service schon länger verfügbar ist, haben von den 9 Millionen Menschen, die 2024 auf ein neues Auto umgestiegen sind, ein Drittel ihren Gebrauchtwagen über Carwow bewerten lassen.

Volle Kontrolle dank garantiertem Mindestpreis und freie Wahl, wer den Zuschlag bekommt

Der Verkaufsprozess basiert auf einem hybriden Auktionsmodell: Verkäufer stellen ein Auto ein, das maximal 3 Tage online bleibt. In diesen 3 Tagen haben die Händler die Möglichkeit, auf das Fahrzeug zu bieten. Dabei gibt der Verkäufer einen Richtpreis an, der zuvor anhand verschiedener Faktoren bestimmt wird und zum Wert des Autos passt. Sobald ein Händler ein Angebot abgibt, das dem Verkäufer zusagt, kann er es annehmen - auch wenn die 3 Tage noch nicht abgelaufen sind. Falls nach den 3 Tagen kein Angebot abgegeben wurde oder der Verkäufer mit den Angeboten nicht zufrieden ist, wird die Autoanzeige wieder offline genommen. Der Verkäufer wird dann nach 5 Tagen nochmal kontaktiert, ob er das Auto nochmal hochstellen möchte.

"Mit dem neuen Angebot decken wir jetzt auch hierzulande das komplette Spektrum des Autohandels ab - vom Autokauf eines Neuwagens oder eines Gebrauchten über Leasing bis hin zum Verkauf", sagt Philipp Sayler von Amende, CEO und Co-Founder von Carwow Deutschland. "Unsere Mission ist es, den Autoverkauf so einfach wie möglich zu gestalten. Durch das Auktionsmodell schaffen wir eine transparente und vertrauensvolle Entscheidungsgrundlage für Menschen, die das Steuer beim Verkauf ihres Gebrauchten aus guten Gründen nicht aus der Hand geben wollen."

Jan Sommermeyer, Head of Commercial des neuen Autoverkaufs-Angebotes, fügt hinzu: "Unsere Plattform bringt private Verkäufer und professionelle Händler zusammen, um marktgerechte Preise zu erzielen. Wir sehen schon jetzt ein großes Interesse von Händlern und Verkäufern."

So funktioniert der Gebrauchtwagenverkauf mit Carwow

1. Kostenlose Fahrzeugbewertung: Nutzer geben online einige Basisdaten ihres Autos ein und erhalten eine erste Markteinschätzung.

2. Auto inserieren & Händlergebote vergleichen: Mit wenigen Fotos wird das Fahrzeug in das Händlernetzwerk von Carwow eingestellt. Hunderte geprüfte Händler geben daraufhin verbindliche Angebote ab. Verkäufer haben dann die Wahl - es besteht kein Verkaufszwang.

3. Bestes Angebot annehmen & Auto abholen lassen: Nach Auswahl eines Gebots wird das Fahrzeug kostenlos abgeholt, und der Verkäufer erhält sofort die Auszahlung.

Der unkomplizierte Weg zum besten Angebot

Das neue Angebot von Carwow für den Gebrauchtwagenverkauf ist eine schnelle und sichere Alternative zum Privatverkauf - ohne Verhandlungen oder versteckte Kosten. Der gesamte Verkaufsprozess kann zu 100 % online abgeschlossen werden. Als unabhängiges Vergleichsportal vermittelt Carwow zwischen privaten Verkäufern und verifizierten Händlerpartnern. Verträge werden stets direkt zwischen den Parteien geschlossen. So profitieren Autobesitzer von einem fairen Marktpreis, ohne sich um Inserate, Preisverhandlungen oder unseriöse Angebote kümmern zu müssen. Für die Vermittlung erhält Carwow eine Provision, wodurch für den Verkäufer keinerlei Kosten entstehen.

Der Service ist ab sofort für alle Kunden in Deutschland verfügbar.

Weitere Informationen zum neuen Carwow-Service für den Gebrauchtwagenverkauf finden Sie hier.

