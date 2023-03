Berlin (ots) - Im Rahmen der aktuellen Debatte um Medizinische Versorgungszentren (MVZ) wurde heute in einer Pressekonferenz in Berlin das Memorandum mit dem Titel "Die Rolle von MVZ in der ambulanten medizinischen Versorgung - besteht regulatorischer Handlungsbedarf?" vorgestellt. Der Diskussionsbeitrag wurde auf ...

mehr