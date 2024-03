ALM - Akkreditierte Labore in der Medizin e.V.

Einladung zur Pressekonferenz des ALM und BBMV e.V. am 11.03.2024

Evidenz hilft: Beeinflusst die Übernahme durch private, nicht-ärztliche Kapitalgeber das Abrechnungsverhalten von MVZ?

Berlin (ots)

Die anhaltende Debatte um Medizinische Versorgungszentren (MVZ) wird durch unbegründete Unterstellungen weiter befeuert. Um einen evidenzbasierten gesundheitspolitischen Entscheidungsprozess zu fördern, der eine patientenzentrierte und qualitätsorientierte Regulierung anstrebt, haben der Verband der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM e.V.) und der Bundesverband der Betreiber Medizinischer Versorgungszentren (BBMV e.V.) Prof. Dr. Frank-Ulrich Fricke, Professor für Gesundheitsökonomie an der Technischen Hochschule Nürnberg, mit der Erstellung einer Studie beauftragt.

Mit der Studie "Evidenz hilft: Beeinflusst die Übernahme durch private, nicht-ärztliche Kapitalgeber das Abrechnungsverhalten von MVZ?" wird aufgezeigt, dass die Einhaltung der geltenden regulativen Rahmenbedingungen durch die Selbstverwaltung überprüft werden und eine datenbasierte Grundlage für mögliche weitere gesetzliche Vorhaben geschaffen werden kann.

Der ALM und BBMV e.V. laden zu einer gemeinsamen Pressekonferenz ein, um die noch nicht veröffentlichte Studie vorzustellen. Neben dem Autor der Studie, Prof. Dr. Frank-Ulrich Fricke, stehen auch Sibylle Stauch-Eckmann, Vorsitzende des BBMV e.V., und Dr. Michael Müller, 1. Vorsitzender des ALM e.V., für Ihre Fragen zur Verfügung. Die Moderation der Pressekonferenz übernimmt Dr. Robert Paquet, Wissenschaftsjournalist und Autor beim Observer Gesundheit.

Montag 11.03.2024 13.00-14.00 Uhr Haus der Bundespressekonferenz Schiffbauerdamm 4010117 Berlin

Für die Teilnahme melden Sie sich bitte hier auf unserer Website an oder per E-Mail bei einem der Verbände: presse@alm-ev.de oder presse@bbmv.de.

Den Livestream der Pressekonferenz können Sie auf dem Portal pressekonferenz.tv verfolgen. Dort besteht für Journalistinnen und Journalisten auch die Möglichkeit, den Teilnehmenden per Chat Fragen zu stellen. Wir freuen uns über Ihre Fragen per E-Mail vorab. Das erleichtert uns die Moderation und wir können Fragen zusammenfassend beantworten.

Die Studie zum Download (ab 11.03.2024), Informationen zu Thema und Teilnehmenden sowie einen alternativen Livestream finden Sie hier auf der Website des ALM e.V.

- - -

Über den ALM e.V.

Der ALM e.V. ist der Berufsverband der Akkreditierten Medizinischen Labore in Deutschland und vertritt derzeit über 200 medizinische Labore mit 900 Fachärztinnen und Fachärzten, rund 500 Naturwissenschaftlern und etwa 25.000 qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Zweck des Vereins ist die Förderung und Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen labormedizinischen Patientenversorgung in Deutschland. Die Mitglieder des Verbandes sichern eine flächendeckende Patientenversorgung, auch in strukturschwachen Gebieten. Die Mitgliedslabore sind nach der höchsten Qualitätsnorm für medizinische Laboratorien (DIN ISO EN 15189) akkreditiert und erfüllen uneingeschränkt die Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung labormedizinischer Untersuchungen (RiliBÄK).

Über den BBMV e.V.

Der Bundesverband der Betreiber medizinischer Versorgungszentren e.V. setzt sich für eine breite Trägervielfalt und die bestmögliche Versorgungsqualität für Patientinnen und Patienten im ambulanten Gesundheitssektor ein. Die Mitglieder betreiben bundesweit Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und tragen zur wohnortnahen haus- und fachärztlichen Versorgung bei. Dabei vertreten sie die gemeinsamen Interessen der Mitglieder gegenüber Politik, Selbstverwaltung und Öffentlichkeit nach den Grundsätzen der Offenheit, Transparenz, Fairness und Integrität.

Original-Content von: ALM - Akkreditierte Labore in der Medizin e.V., übermittelt durch news aktuell