Labormedizin sichert Leben - Tag für Tag! Pressemitteilung zum Welttag des Labors am 23. April

Berlin (ots)

Der 23. April ist der "Welttag des Labors" - für den Verband der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM e.V.) ein willkommener Anlass, auf die unverzichtbare Rolle der medizinischen Labordiagnostik in der Patientenversorgung aufmerksam zu machen. Die medizinischen Labore leisten Tag für Tag stille Spitzenmedizin: Sie ermöglichen Diagnosen, sichern Therapien und retten Leben und sind damit ein zentraler Bestandteil der Patientenversorgung. "Die medizinische Labordiagnostik ist Teil des Fundaments einer modernen Patientenversorgung. Drei von vier Diagnosen basieren auf ärztlichen Laborbefunden - das gilt für viele Bereiche wie Stoffwechsel- und Infektionserkrankungen und insbesondere für die Krebsmedizin, wo präzise, schnelle und zuverlässige Diagnostik Leben retten kann", erklärt ALM-Vorsitzender Dr. Michael Müller. Die fachärztliche Weiterbildung in den Fachgebieten der Labordiagnostik - wie Laboratoriumsmedizin, Humangenetik, Mikrobiologie und Virologie sowie Pathologie und Transfusionsmedizin - und die ärztliche Steuerung der medizinischen Labore stellen dabei eine unverzichtbare Grundlage für eine qualitativ hochwertige und patientenorientierte Versorgung dar.

Wenn es um Präzision, medizinischen Fortschritt und lebensrettende Erkenntnisse geht, entfaltet die Laboranalytik ihr ganzes Potenzial - besonders eindrucksvoll in der Krebsdiagnostik. Dieser Thematik widmet sich die heute veröffentlichte neue Ausgabe des ALM-Magazins "Labor erleben", die ab sofort auch als PDF zum Download bereitsteht. Im Mittelpunkt steht die Labormedizin bei Krebserkrankungen in ihrer gesamten Bandbreite: von der Früherkennung durch innovative Biomarker über genetische Analysen zur individuellen Therapiesteuerung bis hin zur Nachsorge mit modernen Verfahren wie der Liquid Biopsy. Die Beiträge verdeutlichen eindrucksvoll, wie eng Labore heute in die interdisziplinäre Patientenversorgung eingebunden sind - und wie unverzichtbar die Expertise aus dem Labor für maßgeschneiderte Präventions-, Diagnose- und Behandlungsstrategien ist.

Doch bei aller Innovationskraft: Die Facharztlabore sehen sich aufgrund der nun wirksam gewordenen Laborreform im ambulanten Bereich und der beabsichtigten deutlichen Abwertung der privatärztlichen Honorare für ärztliche Laboratoriumsuntersuchungen (GOÄ) bei deutlich steigenden Kosten enormen Herausforderungen ausgesetzt. Die medizinische Labordiagnostik benötigt verlässliche Rahmenbedingungen, um ihrer zentralen Aufgabe in der bedarfsgerechten medizinischen Versorgung der Bevölkerung - ambulant wie stationär - gerecht werden zu können. Angesichts dieser besorgniserregenden und die Facharztlabore übermäßig belastenden Entwicklungen mahnt der ALM e.V. die Anerkennung der Labormedizin als ärztliche Kernleistung an. Diese muss sich auch in einer auskömmlichen und planbaren Finanzierung der für die Versorgung erforderlichen Infrastrukturen widerspiegeln.

"Wir brauchen stabile und verlässliche Bedingungen, damit medizinische Facharztlabore weiterhin auf dem anerkannt hohen Niveau arbeiten können. Die Patientinnen und Patienten in Deutschland haben Anspruch auf eine qualitativ hochwertige Versorgung - und die ist ohne die fachärztlich verantwortete medizinische Labordiagnostik nicht möglich", betont Dr. Müller.

Am heutigen Welttag des Labors ruft der ALM e.V. dazu auf, die Labormedizin als integralen Bestandteil der ärztlichen Diagnostik wahrzunehmen und zu würdigen. "Fachärztliche Labore sind nicht austauschbar. Sie sind entscheidend für schnelle Diagnosen, für die Früherkennung schwerer Erkrankungen und für die verlässliche Steuerung komplexer Therapien. Wer diese Infrastruktur kaputtspart, riskiert nicht nur Versorgungslücken - sondern auch das Vertrauen von Ärzt:innen und Patient:innen in unser Gesundheitssystem", ergänzt der stellvertretende Vorsitzende des Verbandes, Prof. Dr. med. Jan Kramer.

Download Magazin "Labor erleben" - Krebsdiagnostik im Fokus

www.alm-ev.de/labor-erleben-magazin

