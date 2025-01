Ascensus GmbH: Ihr Partner für erfolgreiche Gründungen in der Hotellerie und Gastronomie

Ascensus GmbH

Die Hotellerie und Gastronomie sind gleichermaßen faszinierende wie herausfordernde Branchen – so bringt die Existenzgründung in diesen Bereichen sowohl Chancen als auch Hürden mit sich: Genau hier setzt die Ascensus GmbH mit praxisnaher Unterstützung und innovativen Lösungen an. Was Interessenten dabei erwartet und wie das eigene Vorhaben wirklich zum Erfolg wird, erfahren Sie hier.

Die Gründung eines eigenen Hotels oder Restaurants ist eine anspruchsvolle Aufgabe, insbesondere in der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Viele Aspekte müssen berücksichtigt werden, von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung. Andernfalls können in der Welt der Hotellerie und Gastronomie Träume von der Selbstständigkeit schnell an der Realität scheitern: Die Konkurrenz ist groß, die Anforderungen hoch und die Risiken zahlreich. Kostenintensive Investitionen, langwierige Genehmigungsverfahren und unerwartete Hürden im operativen Betrieb können somit selbst die ambitioniertesten Existenzgründer ins Straucheln bringen. Doch genau in dieser dynamischen Branche steckt auch ein enormes Potenzial für Erfolg – allerdings nur, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, der die notwendige Expertise mitbringt und pragmatische Lösungen bietet. "Ohne klare Planung und die richtigen Werkzeuge können selbst ambitionierte Ideen scheitern", warnt Robert Reznizak von der Ascensus GmbH. "Die Folgen reichen von finanziellen Einbußen und Rückschritten bis hin zur vollständigen Aufgabe eines solchen Vorhabens."

"Umso wichtiger ist es, sich professionelle Unterstützung in Form eines erfahrenen Partners zur Seite zu stellen", ergänzt Philipp Becker. "Denn mit dem richtigen Partner an seiner Seite werden alle wichtigen Aspekte bedacht, Fehler vermieden und die Unternehmung mit einem strukturierten Plan umgesetzt." Hier kommt die Ascensus GmbH ins Spiel und kombiniert die vielfältigen Erfahrungen ihrer Gründer: Die Unterstützung der Ascensus GmbH bietet fundierte Beratung und praxisorientierte Lösungen. Ziel ist es, eine solide Grundlage für das Vorhaben zu schaffen und den gesamten Prozess Schritt für Schritt zu begleiten. Im Fokus stehen erprobte Strategien und praktische Werkzeuge, die dabei helfen, Pläne erfolgreich in die Realität umzusetzen. Von der Entwicklung eines Businessplans hin zur professionellen Etablierung am geeigneten Standort bietet sie dabei alles aus einer Hand. Durch die enge Zusammenarbeit mit ihren Kunden und die konsequente Fokussierung auf deren Bedürfnisse hat das Team rund um Robert Reznizak, Philipp Becker, Sven Kornberger und Christopher Appel bereits zahlreiche Unternehmer aus Hotellerie und Gastronomie in eine erfolgreiche Selbstständigkeit geführt. Ihre Hands-on-Mentalität ermöglicht es dabei, Risiken zu minimieren und von Anfang an die Weichen für ein nachhaltiges Wachstum zu stellen.

Erste Schritte mit der Ascensus GmbH – von der Geschäftsidee bis zum idealen Standort

Jeder große Erfolg beginnt mit einer durchdachten Idee. Doch gerade in der Hotellerie und Gastronomie reicht sie allein meist nicht aus. So ist die erste Hürde neben einer guten Geschäftsidee vor allem das Startkapital. Denn wer nicht das notwendige Eigenkapital besitzt, muss zunächst Finanzinstitute oder andere Investoren überzeugen. Dafür muss die Geschäftsidee nicht nur verständlich und präzise in einem strukturierten Businessplan ausformuliert werden, sondern Gründer brauchen auch überzeugende Fähigkeiten, um ihre Ideen bei entsprechenden Geldgebern zu präsentieren. Dafür muss die Idee nachhaltig, aber auch finanziell rentabel sein. Die Ascensus GmbH unterstützt Gründer dabei, ihre Vision in einen präzisen und überzeugenden Businessplan umzusetzen, der sowohl Finanzinstitute als auch Investoren nachhaltig überzeugt. Er dient somit nicht nur als Fahrplan für die Gründer selbst, sondern ist auch ein entscheidendes Instrument, um notwendige Finanzierungen zu sichern.

Neben der Entwicklung dieses Plans begleiten die Experten ihre Kunden außerdem intensiv bei der Standortsuche: Sie analysieren potenzielle Lokalitäten hinsichtlich Marktlage, Zielgruppenpotenzial und infrastruktureller Anbindung und bieten detaillierte Empfehlungen. Ein weiteres zentrales Anliegen ist die rechtliche Sicherheit: Pachtverträge werden nicht nur überprüft, sondern auch so gestaltet, dass sie langfristig faire Konditionen gewährleisten und den Grundstein für eine stabile Partnerschaft legen. "Ein starker Standort ist der Schlüssel zum Erfolg – wir helfen dabei, ihn zu finden und ihn optimal zu nutzen", betont Sven Kornberger. Durch diese praxisorientierte Unterstützung entsteht ein solides Fundament, das den Weg für nachhaltige und zukunftssichere Geschäftsmodelle ebnet.

Praktische Unterstützung statt leerer Worte: So gelingt die Eröffnung in Hotellerie und Gastronomie

Doch damit ist es noch längst nicht geschafft, denn auch die Eröffnung eines Hotels oder Restaurants ist ein komplexer Prozess, bei dem nichts dem Zufall überlassen werden darf. Die Ascensus GmbH übernimmt dabei weit mehr als reine Beratung: Von der Koordination mit Lieferanten über die Beschaffung notwendiger Ausstattungen bis hin zur Planung effizienter Arbeitsabläufe – dabei sorgen die Experten nicht nur dafür, dass ihre Kunden optimal vorbereitet sind, sondern gehen weit darüber hinaus. "Wir bieten praxisnahe Unterstützung und maßgeschneiderte Lösungen, um die Ideen unserer Kunden von der ersten Planung bis zum erfolgreichen Betrieb zu begleiten", erklärt Sven Kornberger. "Dabei profitieren unsere Kunden von spannenden Einblicken, erprobten Strategien und den entscheidenden Werkzeugen, um ihren Traum wahrzumachen." Christopher Appel ergänzt: "Unsere Kunden sollen sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können – wir übernehmen den Rest." Darüber hinaus umfasst die Unterstützung durch die Ascensus GmbH auch die vollständige Digitalisierung aller Betriebsprozesse, um von Anfang an einen modernen und zukunftssicheren Betrieb zu gewährleisten.

Marketing und langfristige Begleitung: Wie die Ascensus GmbH ihren Kunden auch nach der Eröffnung unter die Arme greift

Damit ein Hotel oder Restaurant langfristig erfolgreich bleibt, bedarf es neben einem erfolgreichen Start außerdem kontinuierlicher Marketingmaßnahmen und professioneller Begleitung. Hierbei setzt die Ascensus GmbH auf individuell abgestimmte Strategien: von der Erstellung moderner Websites über gezielte Social-Media-Kampagnen bis hin zur Suchmaschinenoptimierung. Dabei legt das Team besonderen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden, um die Marketingmaßnahmen perfekt auf die jeweilige Zielgruppe abzustimmen und die maximale Wirkung zu erzielen.

In der entscheidenden Pre-Opening-Phase kümmert sich die Ascensus GmbH ferner um den gesamten öffentlichen Auftritt – inklusive der Kontaktaufnahme zu regionalen Medien und der Erstellung hochwertiger Printmaterialien wie Flyer, Plakate oder Speisekarten. Diese Maßnahmen stellen sicher, dass der neue Hotel- oder Gastronomiebetrieb bereits vor seiner Eröffnung Aufmerksamkeit erregt und potenzielle Gäste anspricht. Zusätzlich werden zielgerichtete Online-Werbekampagnen entwickelt, die durch präzise Auswertungen stets optimiert werden.

Doch auch nach diesen ersten Schritten bleibt die Ascensus GmbH ein zuverlässiger Partner: "Gerade in den ersten Monaten nach der Eröffnung entscheidet sich, ob ein Betrieb langfristig Erfolg hat", erklärt Robert Reznizak. In dieser sensiblen Phase unterstützt das Team seine Kunden deshalb durch regelmäßige Analysen der Betriebsabläufe und gibt Empfehlungen zur Anpassung der Marketingstrategien. So gelingt es zuverlässig, selbst unerwartete Herausforderungen zu meistern, Abläufe zu optimieren und ein solides Fundament für nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Dabei werden auch moderne Technologien oder automatisierte Prozesse integriert, um den Betrieb effizient und zukunftssicher zu gestalten.

Sie wollen in der Hotellerie oder Gastronomie Fuß fassen und von Beginn an die Basis für nachhaltigen Erfolg schaffen? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der Ascensus GmbH und lassen Sie sich ausführlich hierzu beraten!

Original-Content von: Ascensus GmbH, übermittelt durch news aktuell