VistaJet: Moongazing-Flüge zum traditionellen Mondfest in Asien

VistaJet bietet pünktlich zum diesjährigen Mondfest ein interaktives Mondphasen-Vorhersagen-Tool an. Dank diesem können Moongazing-Fans den Stand des Himmelskörpers prognostizieren und dementsprechend ihren Flug mit VistaJet planen, damit sie währenddessen eine möglichst gute Sicht auf den August-Mond haben. Als kulinarisches Highlight servieren die Private-Dining-Experten an Bord das extrem limitierte und aus bei Vollmond geernteten Oliven hergestellte Arbequina-Olivenöl. Traditionell wird das Mondfest, oder auch Mittherbstfest, in Asien am 15. August gefeiert. Während sich Familien in ganz Asien unter dem Erntemond versammeln, um Einigkeit und Dankbarkeit zu feiern, bietet VistaJet ein unvergleichliches Erlebnis, das über das Gewöhnliche hinausgeht. Reisende können von jetzt an bis Ende September 2024 diese Traditionen mit einer exklusiven Reise feiern, die den Himmel, das Land und das Meer zelebriert.

Matteo Atti, Chief Marketing Officer von VistaJet, sagte: "Dieses Mittherbstfest bietet VistaJet die Möglichkeit den Mond auf eine einzigartige Art zu feiern. Inspiriert von seinen anziehenden Kräften haben wir altehrwürdige kulturelle Traditionen nahtlos mit Innovationen verbunden und eine Reihe von exklusiven Erlebnissen vor, während und nach dem Flug geschaffen. Es ist ein einzigartiges Fest, das Erinnerungen schafft, die ein Leben lang halten."

Mondphasen-Vorhersage mit VistaJet

Während die Vorfreude auf das Mittherbstfest steigt, können Passagiere mit der interaktiven Mondphasenvorhersage von VistaJet bereits in die Atmosphäre des Festes eintauchen. Auf der Website von VistaJet können Reisende vorausplanen und die vorhergesagte Mondphase ihrer Reise virtuell erleben. Die Mondphasenvorhersage ist in Chinesisch (traditionell und vereinfacht), Englisch, Koreanisch und Japanisch verfügbar.

Mit der "Mondbeobachtung mit VistaJet" können Passagiere ihre Reisedaten und den Abflughafen eingeben, um die erwartete Mondphase* während ihres Fluges vorherzusagen. So können sie aus circa 14.000 Metern Höhe ein perfekt auf ihre Reise abgestimmtes Himmelsschauspiel erleben. Um den Mond auf seiner Umlaufbahn zu begleiten, steht VistaJet-Kunden die umfangreiche Flotte mit über 300 Flugzeugen, darunter das Flaggschiff Global 7500, zur Verfügung.

Die auf maximalen Komfort und Geschwindigkeit ausgelegte Global 7500 ist der größte und reichweitenstärkste Privatjet und bietet eine unschlagbare globale Konnektivität mit Flugzeiten von bis zu 17 Stunden nonstop. Reisende können den Mond aus dem luxuriösen Komfort der Privatkabine betrachten, welche mit einem festen Schlafzimmer und vier verschiedenen Wohnbereichen ausgestattet ist und die sich perfekt für Familien oder geschäftliche Zwecke eignen. Hochmoderne Beleuchtungssysteme, übergroße Fenster und eine optimierte Druckregelung in der Kabine sorgen dafür, dass die Passagiere erfrischt und bereit für die Feierlichkeiten zum Mittherbstfest ankommen.

Ein mondbeschienenes Erntedankfest über den Wolken

Sobald die Mondfahrt beginnt, können Passagiere das biodynamische Arbequina-Olivenöl der Kunsthandwerkerin Eva Aguilera an Bord verköstigen. Die Hersteller produzieren das exklusive Öl ausschließlich mit bei Vollmond von Hand geerntet Oliven, um seinen reinen Geschmack zu gewährleisten. Es gilt als eines der besten der Welt und wird in Katalonien jährlich in einer Menge von nur 650 Litern hergestellt. Dieses luxuriöse, weiche und charaktervolle Olivenöl ist eine Hommage an die Natur und Tradition und ist nur in den besten Restaurants der Welt verfügbar

Die Gründerin von Aguilera Extra Virgen, Eva Aguilera Guillen, erklärt: "Es ist unsere Tradition, bei Vollmond zu ernten, denn wir glauben an die Kraft der schönen Natur und respektieren diese. Wir ernten und selektieren von Hand mit Freunden und Familie, und das ist die Liebe, die man im Öl schmeckt. Jede Ernte wird mit Freude durchgeführt und wir sind sehr dankbar, dass VistaJet unsere Leidenschaft und Tradition während des Mondfestes vom Land in den Himmel weitergibt."

Das Arbequina Olivenöl ist an Abflugszielen von ausgewählten asiatischen Städten erhältlich. Mitglieder können dieses speziell kuratierte Olivenöl zusammen mit den sorgfältig zubereiteten Private-Dining-Mahlzeiten von VistaJet genießen.

Die Feierlichkeiten an Bord wären ohne festliche Leckereien nicht vollständig. Die verschiedenen Private-Dining-Partner von VistaJet haben köstliche Delikatessen wie Mondkuchen und Klebreisbällchen kreiert, die Passagiere auf Wunsch für das ultimative Mittherbstfest an Bord genießen können.

Die Reise des himmlischen Wegsuchers mit Four Seasons Maui

Reisende können ihre Feierlichkeiten zum Mittherbstfest vom Himmel auf das Meer erweitern und eine unvergessliche Tour mit dem Private World-Partner Four Seasons Maui erleben. Unter der Leitung der angesehenen Himmelsnavigatorin Kala Baybayan Tanaka können Familie und Freunde an einem privaten Segeltörn teilnehmen, um die Ozeane bei Nacht zu navigieren. Kala Baybayan Tanakas huldigt während der Fahrt ihren polynesischen Vorfahren, die die Elemente nutzten, um den weiten Ozean zu überqueren. Four Seasons Resort Maui Chefkoch Samual Taganeca bereitet an Bord ein von Kanupflanzen inspiriertes kulinarisches Festmahl zu, welches dieses einzigartige Erlebnis kulinarisch abrundet.

Mit mehr als 600 Partnern in 35 Bereichen stellt Private World sicher, dass VistaJet-Mitglieder jederzeit eine außergewöhnliche und komfortable Reise genießen können und ihnen ein Portfolio der besten Unterkünfte und Partner der Welt zur Verfügung steht.

VistaJet bietet seinen Kunden Außergewöhnliches mit den exklusiven Angeboten zum Mondfest. Von der Vorhersage der Mondphase vor dem Flug über Köstlichkeiten an Bord bis hin zu himmlischen Abenteuern nach dem Flug - VistaJet sorgt für ein wirklich einzigartiges und unvergessliches Erlebnis. Reisende können jederzeit und überall mit einer Flotte von über 300 Flugzeugen fliegen, darunter Super-Mittelgröße-, Langstrecken- und Super-Langstrecken-Jets, und ihre Familien und Liebsten zusammenbringen, um ein unvergessliches Mittherbstfest zu feiern.

* Unterliegt saisonalen und witterungsbedingten Schwankungen.

Original-Content von: Vistajet, übermittelt durch news aktuell