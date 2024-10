Ascensus GmbH

Gute Aussichten für Hotellerie und Gastronomie: Ascensus geht neue Wege bei der branchenspezifischen Beratung

Düsseldorf (ots)

Hotellerie und Gastronomie stehen gegenwärtig vor großen Herausforderungen - doch es lässt sich nicht bestreiten, dass viele der anstehenden Probleme hausgemacht sind. Um den Hotel- und Gastronomieunternehmen eine langfristige Perspektive zu eröffnen, die Geschäftsleitung zu entlasten und für bessere Betriebsergebnisse zu sorgen, haben Robert Reznizak, Philipp Becker, Sven Kornberger und Christopher Appel mit der Ascensus GmbH einen Ansatz entwickelt, der die traditionellen Grenzen der Beratung sprengt. Wie die Experten von Ascensus Consulting, Marketing und Interim-Management bereichsübergreifend nutzen, um der Branche neue Wege aufzuzeigen, erfahren Sie hier.

Nach einer aktuellen Studie der Wirtschaftsauskunftei Creditreform musste im vergangenen Jahr jedes zehnte Gastronomieunternehmen seinen Betrieb einstellen - und auch in der Hotellerie sieht es nicht besser aus. Die steigenden Kosten für Energie und Lebensmittel machen es den Unternehmen schwer, die Gewinnzone zu erreichen - zusätzlich fehlt es an qualifiziertem Personal. Neue Konzepte sind gefragt, doch die Geschäftsleitungen müssen sich aufgrund der angestrengten Situation so sehr im operativen Geschäft engagieren, dass kaum Zeit für ernsthafte Überlegungen bleibt. Könnte eine externe Beratung dabei helfen, den Neustart im laufenden Betrieb anzugehen? "Beratung wird in unserer Branche oft mit Zurückhaltung betrachtet, da Hotel- und Restaurantbetreiber es meist aus eigener Kraft schaffen wollen, bevor sie sich externe Unterstützung holen, um alle Herausforderungen bewältigen zu können", sagt Robert Reznizak, Geschäftsführer der Ascensus GmbH. "Die Probleme lassen sich aber nicht durch ein paar kleine Maßnahmen beseitigen und es ist gefährlich, alles zu vertagen und auf Besserung zu hoffen. Hotellerie und Gastronomie befinden sich in einer Umbruchphase - wer keine grundlegenden Änderungen herbeiführt, wird zwangsläufig auf der Strecke bleiben."

"Eine externe Beratung ist schon deswegen eine gute Idee, weil der Blick von außen für Klarheit sorgt", fügt sein Geschäftspartner Christopher Appel hinzu. "Uns geht es dabei nicht nur darum, die Chancen aufzuzeigen, sondern möglichst schnell in die Umsetzung zu kommen." Die Ascensus GmbH versteht sich als umfassender Dienstleister für die Gastronomie- und Hotelleriebranche und vereint Beratung, Marketing und Interim-Management unter einem Dach. Dabei sorgt der bereichsübergreifende Ansatz für Synergieeffekte und ermöglicht somit eine Dynamik, mit der sich neue Strategien in kurzer Zeit in operatives Handeln umsetzen lassen. Robert Reznizak, Philipp Becker, Sven Kornberger und Christopher Appel kommen selbst aus der Gastronomie- und Hotelleriebranche und können auf ihre langjährige Erfahrung in der Beratung verweisen. Mit Ascensus unterstützen sie 20 bis 30 Betriebe im Jahr, denen sie durch ihre individuellen Lösungen zu nachhaltigem Wachstum verhelfen.

Ascensus schafft ein Ökosystem aus Consulting, Interim-Management und Marketing

"Unsere Kunden sind nicht die großen Hotelketten, sondern Familienbetriebe, bei denen aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Situation eine Sanierung ansteht", erzählt Sven Kornberger. "Es können einzelne Hotels oder Restaurants sein, doch es dreht sich auch oft um Inhaber, die mehrere Objekte in einer bestimmten Region betreiben. Zudem kommen viele Family-Offices, Stiftungen, Kammern, Behörden und Kommunen auf uns zu, in deren Verantwortung die Aufsicht über Hotels oder Gastronomieeinrichtungen fällt." Die Kunden von Ascensus eint dabei, dass sie jemanden benötigen, der vertrauenswürdig ist, sich mit der Thematik auskennt und alles verständlich erklären kann, damit deutlich wird, wie es im Unternehmen aussieht und was getan werden muss. Das Ziel der Experten von Ascensus liegt letztlich immer in einer zukunftsfähigen Aufstellung und besseren Betriebsergebnissen, wobei der Weg dahin von den spezifischen Bedingungen des jeweiligen Unternehmens abhängt.

Am Anfang der Kooperation steht ein unverbindliches Gespräch, bei dem Informationen gesammelt, die grundsätzlichen Probleme festgestellt und sinnvolle Maßnahmen diskutiert werden. Für die Experten geht es dann in die interne Analyse, die in der Regel einen Ortstermin umfasst. Die Analyse ist wiederum Grundlage für ein Angebot. Wie die konkrete Zusammenarbeit aussieht, hängt von den Wünschen der Kunden und den Empfehlungen der Experten ab. Ascensus kann beispielsweise die gesamte Planung eines Hotels von der Konzeptionierung bis zur Eröffnung übernehmen und auch während des Betriebs begleiten. Vorwiegend geht es den Kunden allerdings um die wirtschaftliche Sanierung, die das komplette Unternehmen oder bestimmte Teilbereiche betrifft.

Das Team von Ascensus deckt personell alles im eigenen Haus ab, wobei es sich um ein bereichsübergreifendes Arbeiten dreht, das kurze Wege und hohe Geschwindigkeiten erlaubt. Von der Beratung geht es schnell zum Interim-Management und von dort zum Marketing. Es entsteht ein Ökosystem ineinandergreifender Komponenten, mit dem sich mehrere Baustellen gleichzeitig angehen lassen, um die Probleme effizient zu lösen.

Individuelle Strategie für den bestmöglichen Erfolg

Die Beratung der Ascensus GmbH beginnt mit einer umfassenden Analyse, bei der Schlüsselkennzahlen festgestellt, betriebswirtschaftliche Auswertungen gesichtet und Preiskalkulationen geprüft werden. Mit einem datengestützten Revenue-Management können zudem Vorhersagen zur Auslastung getroffen werden, die in die Preisgestaltung und ins Marketing einfließen. Die Experten geben anschließend Empfehlungen zur Kostensenkung, Prozessoptimierung und weiteren Maßnahmen, die auf die aktuelle Marktlage abgestimmt sind. Letztlich hat der Kunde die Wahl, ob er die Beratung in Anspruch nimmt, um die Umsetzung selbst zu übernehmen oder ob er Ascensus mit dem Interim-Management beauftragt.

Während bei der Beratung Empfehlungen ausgesprochen werden, setzt das Interim-Management um. "Nach der Analyse wird bei uns nicht mehr lange geredet", betont Robert Reznizak. "Wir bauen Leitplanken ein, schreiben einen Fahrplan und nehmen Geschwindigkeit auf." Im Mittelpunkt der Umsetzung steht das Schaffen einer Grundordnung, die beispielsweise Restrukturierungen, Nachschärfungen im Personalbereich und die Beseitigung von Geschäftsverlusten umfasst. Dies dauert je nach Ausgangslage 6 bis 24 Monate und legt den Grundstein für kontinuierliches Wachstum und langfristigen Erfolg. Die Experten von Ascensus leiten dabei ein Hotel oder eine Gastronomieeinrichtung immer mit Weitblick und Akribie durch eine Übergangsphase. Sie können das Management auf Wunsch aber auch langfristig übernehmen.

Um den Erfolg der Beratung durch weitere Maßnahmen zu stützen, mehr Gäste zu gewinnen und Aufmerksamkeit zu schaffen, bietet sich Ascensus gleichzeitig als Marketingagentur an. Die Dienstleistung umfasst dabei alles um die Website, Suchmaschinenoptimierung, Fotoshootings, Videodrehs, Markenbildung, Produktdesign und Anzeigen in den sozialen Medien, wobei der Printbereich ebenfalls erschlossen wird. "Auch beim Marketing gilt, dass der Kunde von uns alles aus einer Hand bekommt", erläutert Philipp Becker. "Wir können daher für eine schnelle Umsetzung sorgen, die auf unseren Empfehlungen aus der Beratung beruht. Im Gegensatz zu anderen Agenturen fassen wir den Begriff dabei deutlich weiter und nutzen beispielsweise unser umfangreiches Netzwerk, um Kontakte zu Reiseveranstaltern herzustellen."

Aus der Branche für die Branche

Die Gründer der Ascensus GmbH kommen alle selbst aus dem Bereich Hotellerie und Gastronomie, haben Koch oder Hotelfachmann gelernt und sind ihrer Branche auch nach dem Studium treu geblieben. Über viele Jahre arbeiteten sie gemeinsam für ein Beratungsunternehmen, das ihnen aber letztlich kaum Chancen für echte Veränderungen bot. Mit Ascensus wollen sie es besser und moderner machen, denn die Branche hat Nachholbedarf und braucht eine unabhängige und objektive Expertenmeinung, die auf lange Sicht ein gesundes Wachstum ermöglicht.

