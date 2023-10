FINVIA Holding GmbH

FINVIA PE Perpetual: FINVIA stellt innovative Private-Equity-Struktur mit Liquiditätsoption vor

Frankfurt am Main (ots)

FINVIA Family Office GmbH, ein renommiertes, deutschlandweit agierendes Multi Family Office, freut sich, die Einführung ihres neuesten Produkts, FINVIA PE Perpetual, bekannt zu geben. Diese innovative Private-Equity-Struktur der luxemburgischen Fondsgesellschaft FINVIA S.C.S. SICAV-RAIF ermöglicht es Investoren, bereits ab einer Mindestzeichnungssumme von 200.000 EUR in ein bestehendes Private-Equity-Portfolio zu investieren. Durch die Einführung des FINVIA PE Perpetual wird das Angebot von Einzelfonds ("Primaries") und Jahrgangsdachfonds ("Vintage Funds") der Selection-Reihen logisch erweitert.

FINVIA PE Perpetual zeichnet sich durch folgende Schlüsselmerkmale aus:

Investoren sind sofort mit Bedienung des Kapitalabrufs in einem diversifizierten und reifen Private Equity Portfolio vollinvestiert und profitieren damit gleich in vollem Umfang von den Vorzügen der Anlageklasse.

Breite Diversifikation: Das Portfolio des FINVIA PE Perpetual ist ähnlich wie ein weltweit anlegender Aktien-ETF mit mehreren hundert verschiedenen Ziel-Investments äußerst weit verteilt und diversifiziert. Dies sorgt für eine breite Risikostreuung, da das Portfolio zudem über mehrere Jahrgänge von Private-Equity-Fonds verteilt ist. Der Fonds greift dabei auf verschiedenste Investitionsformen (Primaries, Secondaries und Co-Investments) über unterschiedlichste Finanzierungsstufen zu, die in allen relevanten globalen Märkten aktiv sind.

Semi-Liquidität: Investoren haben die Möglichkeit, ihre Anlagen jährlich zum aktuellen Nettoinventarwert (NAV) zurückzugeben. Eine vorzeitige Rückgabe ist frühestens nach 3 Jahren möglich. Dies fördert langfristige Investitionen und vermeidet kurzfristiges Handeln wie etwa "Panikverkäufe", während gleichzeitig eine Liquiditätsoption geboten wird, die in der Regel nicht verfügbar ist.

Minimierter administrativer Aufwand: FINVIA PE Perpetual nimmt den Investoren den administrativen Aufwand in Bezug auf Kapitalabrufe und die Wiederanlage von Rückflüssen ab, die bei Einzelanlagen anfallen würden. Kunden können sich so auf ihre Investitionen konzentrieren und sparen Administrationskosten.

: FINVIA PE Perpetual nimmt den Investoren den administrativen Aufwand in Bezug auf Kapitalabrufe und die Wiederanlage von Rückflüssen ab, die bei Einzelanlagen anfallen würden. Kunden können sich so auf ihre Investitionen konzentrieren und sparen Administrationskosten. Der Fonds wird von einem erfahrenen Investmentteam konzipiert, umgesetzt und laufend gesteuert.

Der Zugang zu der bei Großvermögen beliebten Anlageklasse Private Equity und renommierten Managern ist bereits ab 200.000 EUR möglich. Zudem profitieren Investoren auch mit dem FINVIA PE Perpetual von den institutionellen Gebühren, die bereits aus anderen Private Equity Lösungen von FINVIA bekannt sind. Durch die digitale Zeichnungsoption über die FINVIA Investment Platform können Kunden ohne großen Aufwand und voll-digital in den Fonds investieren.

"FINVIA PE Perpetual ist ein innovatives Produkt, das Anlegern eine exklusive Möglichkeit bietet, an den Chancen des Private-Equity-Marktes zu partizipieren", sagt Jan Hoffmann, Head of Alternative Investments bei FINVIA "Investoren erhalten Zugang zu einem breit diversifizierten Private-Equity-Portfolio, das ihnen die Flexibilität bietet, Anteile nach 3 Jahren zurückzugeben. Gleichzeitig bieten wir Investoren den Komfort einer vollumfänglichen Portfolioverwaltung auf Fondsebene."

Der FINVIA PE Perpetual spricht mit seiner hohen Flexibilität eine breite Zielgruppe von Private Equity Investoren an:

Investoren mit kleineren Vermögen erhalten die Möglichkeit, in Private Equity zu investieren und dabei von einer Diversifikation und Konditionen zu profitieren, die ihnen normalerweise nicht zur Verfügung stehen.

Investoren, die ihre Investitionen in Private Equity aufbauen wollen, können ihr Engagement mit der Investition sofort umsetzen.

Investoren, die bereits ein reifes Private Equity Portfolio besitzen und dieses aufstocken wollen, haben die Gelegenheit, sich mithilfe des FINVIA PE Perpetual eine innovative vorzeitige Rückgabemöglichkeit zu eröffnen, die sie sonst nicht haben, ohne dass hierfür im Fondsportfolio für diese Zwecke renditemindernd laufend Liquidität vorgehalten werden müsste.

Über FINVIA

FINVIA Family Office GmbH ist ein innovatives Multi Family Office mit Sitz in Frankfurt am Main, das mit dem Anspruch einer exzellenten persönlichen Beratung bewährte Family-Office-Leistungen mit modernster digitaler Technologie kombiniert. Die FINVIA Capital GmbH bietet ihren Kunden eine professionelle Vermögenssteuerung an, bestehend aus einem modular kombinierbaren Angebot aus Vermögensverwaltung, Zugang zu alternativen Anlageklassen sowie Controlling und Reporting, basierend auf einer eigens entwickelten technologischen Plattform.

Die FINVIA Gruppe wurde 2019 von Torsten Murke (CEO), Reinhard Panse (CIO), Hanna Cimen (COO), Christian Neuhaus (CCO), Marc Sonnleitner (CLO) und Valentin Bohländer (CPO) gegründet.

Das 100-köpfige Experten-Team betreut deutschlandweit Vermögen in Höhe von 5 Mrd. Euro (Stand September 2023).

Die FINVIA Family Office GmbH vertreibt diese geschlossenen Alternativen Investmentfonds als vertraglich gebundene Vermittlerin der FINVIA Capital GmbH, das Wertpapierinstitut der FINVIA Gruppe

