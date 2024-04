ZDF

Wechsel in Führungsfunktionen der ZDF-Chefredaktion

In der Chefredaktion des ZDF werden einige Führungsfunktionen neu besetzt. Über die bevorstehenden Veränderungen hat Intendant Dr. Norbert Himmler den ZDF-Verwaltungsrat informiert.

Leitung HR Politik und Zeitgeschehen

Shakuntala Banerjee übernimmt zum 1. November dieses Jahres die Leitung der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen. Zur Hauptredaktion gehören die Redaktionen "Sondersendungen", "Deutschland", "Europa", "Dokumentationen", "auslandsjournal", "maybrit illner" und "Gesellschaftsreportage". Frau Banerjee arbeitet seit 2004 für das ZDF und hat seitdem unterschiedliche Funktionen als Redakteurin, Reporterin, Moderatorin und Führungskraft in der Chefredaktion ausgeübt. Als Korrespondentin war sie in den ZDF-Studios in Erfurt, Wiesbaden und Brüssel im Einsatz. Seit 2019 berichtet Frau Banerjee als politische Korrespondentin aus dem Hauptstadtstudio, wo sie außerdem Abwesenheitsvertreterin der Leitung des Hauptstadtstudios ist und das Politikmagazin "Berlin direkt" moderiert.

Stellvertretende Leitung Hauptstadtstudio

Die Nachfolge von Frau Banerjee tritt Dr. Wulf Schmiese an. Der bisherige Leiter des "heute journal" wechselt im Juli 2024 nach Berlin. Dort übernimmt er die Abwesenheitsvertretung der Leiterin des Hauptstadtstudios, Diana Zimmermann. Außerdem wird der erfahrene Politikjournalist und Redaktionsmanager als Autor, Schaltpartner und Moderator von "Berlin direkt" und den ZDF-Sommerinterviews im Einsatz sein. Der frühere Hauptstadt-Korrespondent der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" wechselte 2010 zum ZDF, wo er zunächst das "ZDF-Morgenmagazin" moderiert hat. Von 2014 bis 2017 war Schmiese Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio. Im April 2017 wechselte er als Leiter der Redaktion "heute journal" in die Zentrale nach Mainz.

Leitung "heute journal"

Neuer Chef des "heute journal" wird Dr. Stefan Leifert, der derzeitige Leiter des Landesstudios Bayern. Er wechselt zum 1. August 2024 nach Mainz. Leifert kam 2005 zum ZDF und war als Redakteur und Reporter für die Parlamentsredaktion des Hauptstadtstudios im Einsatz. 2014 wechselte er als Korrespondent in das Auslandsstudio Brüssel. Seit Juni 2021 leitet er das ZDF-Landesstudio in München.

