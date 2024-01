Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Mikrowellengeräte: Schnell, praktisch und unkompliziert

So nutzen wir sie richtig und können Geld und Energie sparen

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Sie sind praktisch und unkompliziert in der Handhabung. Es gibt viele gute Gründe für ein Mikrowellengerät. Mehr weiß Marco Chwalek:

Sprecher: Lebensmittel aus der Mikrowelle sind gesundheitlich unbedenklich, aber schmeckt das Essen dann auch genauso gut wie vom Herd? Wir haben Heidi Loidl vom Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" gefragt: "Was kann man denn in einer Mikrowelle zubereiten?"

O-Ton Heidi Loidl: 21 Sekunden

"Ganz allgemein kann man in der Mikrowelle kochen und dünsten. Das heißt zum Beispiel Suppen, Soßen, Eintöpfe oder Gemüse zubereiten. Vor allem aber bieten sich das Auftauen von Lebensmitteln und auch das Erwärmen von Resten an. Denn vor allem bei kleinen Mengen spart die Mikrowelle gegenüber dem Herd enorm an Energie ein."

Sprecher: Das hört sich sehr vielseitig an. Gibt es auch Lebensmittel, die sich nicht für die Mikrowelle eignen?

O-Ton Heidi Loidl: 22 Sekunden

"Ein absolutes No-Go sind rohes Fleisch, roher Fisch und Frischei, denn die enthalten oft Listerien und Salmonellen. Das sind gefährliche Krankheitserreger, die durch das ungleichmäßige oder zu geringe Erwärmen in der Mikrowelle überleben können. Aber auch Nudeln und Kartoffeln gelingen besser auf dem Herd, denn die benötigen viel Wasser und auch Zeit zum Quellen."

Sprecher: Beim Herd benötigt man Töpfe. Wie sieht es bei der Mikrowelle aus, braucht man da spezielles Geschirr?

O-Ton Heidi Loidl: 22 Sekunden

"Nein. Herkömmliches Geschirr aus Porzellan und Glas eignen sich gut für die Mikrowelle. Kunststoff nur dann, wenn er eindeutig als "mikrowellenfest" gekennzeichnet ist. Denn andere Kunststoffe können bei bestimmten Temperaturen aufweichen oder schmelzen. Auch Styropor - in dem das Essen vom Lieferdienst manchmal verpackt ist - gehört nicht in die Mikrowelle."

Abmoderation: Zusammengefasst kann man sagen: Mikrowellengeräte sparen Zeit und Energie und sind praktisch und unkompliziert, berichtet der "Senioren Ratgeber".

