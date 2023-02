Hong Kong Tourism Board

Kunst, Kultur und Sport: Die besten Events in Hongkong im März

Der Festival- und Eventkalender der Stadt bietet Veranstaltungen der Extraklasse

Hongkong bietet das ganze Jahr über eine Vielzahl von Kunst-, Kultur- und Sportveranstaltungen und zieht damit Reisende aus aller Welt an. Viele der beliebten und bekannten Events kehren nun in die asiatische Metropole zurück. Der März ist mit Veranstaltungen der Extraklasse gesegnet und verspricht jede Menge Abwechslung: Vom beliebten Musikfestival Clockenflap über das verrückte Sportevent Hong Kong Sevens bis hin zur Art Basel, hier jagt ein Highlight das nächste.

Clockenflap

Nach einer dreijährigen Pause kehrt Clockenflap im März an die Central Harbourfront zurück. Auf dem dreitägigen internationalem Musik- und Kunstfestival können Musikliebhaber nicht nur auf mehreren Bühnen Konzerten lauschen, sondern finden auch ein vielseitiges kulinarisches Angebot vor. Ein Wochenende lang erwartet die Besucher ein hochkarätiges Programm mit über 100 einheimischen und internationalen Bands. Neben den britischen Rock-Ikonen Arctic Monkeys und den französischen Synthie-Rockern Phoenix treten auch das norwegische Folk-Pop-Duo Kings of Convenience und viele weitere international bekannte Künstler auf. Hongkongs größtes internationales Musik- und Kunstfestival unter freiem Himmel findet vom 3. März bis zum 5. März 2023 statt.

Art Basel

Die Art Basel ist die wichtigste Kunstmesse der Welt. Seit 2013 macht sie auch in Hongkong Halt. Die größte internationale Kunstveranstaltung der Stadt präsentiert weltweit führende Galerien. Anhand moderner und zeitgenössischer Werke etablierter und aufstrebender Künstler bietet sie einen umfassenden Überblick über die Vielfalt des asiatisch-pazifischen Raums und darüber hinaus. In diesem Jahr werden insgesamt 177 Aussteller aus 32 Ländern und Regionen an der Art Basal Hong Kong teilnehmen. Die Ausgabe 2023 markiert die Rückkehr von Encounters, einem Bereich, der großformatigen Werken gewidmet ist. Die Aussteller werden außerdem Werke in den Bereichen Galerien, Einblicke, Entdeckungen, Film und Kabinett sowie verschiedene Vorträge präsentieren. Die Art Basel findet vom 21. bis zum 25. März im Hong Kong Convention Centre statt.

Art Central

Die Art Central ist eine jährlich stattfindende internationale Kunstmesse, auf welcher aufstrebende Talente aus den innovativsten Galerien Asiens sowie die angesehensten Künstler aus der ganzen Welt vorgestellt werden. 2023 präsentiert die Art Central 70 Galerien, die Gemälde und Skulpturen, aber auch Mixed-Media-Kunstwerke und großformatige Installationen ausstellen. In Zusammenarbeit mit dem Asia Society Hong Kong Center bietet die Messe auch eine Reihe von Kunstgesprächen, Videopräsentationen sowie Kunstperformances an. Die Art Central findet parallel zur Art Basel Hongkong vom 21. März bis zum 25. März statt.

Hongkong Sevens

Die Hong Kong Sevens sind zweifellos das größte und verrückteste Ereignis im jährlichen Veranstaltungskalender der Stadt. Das mehrtätige Event findet bereits seit den 70er Jahren statt und hat sich über die Jahre zu Hongkongs bedeutendstem Sport-Event entwickelt. An drei Tagen kämpfen die weltbesten Athleten im Hongkong-Stadion gegeneinander an. Für Rugby-Fans ist es ein Spektakel der Weltklasse. Nicht nur am Spielfeldrand, sondern auch in der Stadt herrscht während des Turniers eine ausgelassenen Party-Atmosphäre. Die diesjährigen Hongkong Sevens beginnen am 31. März und enden am 4. April.

Weitere Informationen zu Hongkong gibt es unter www.discoverhongkong.com.

