Ski-Opening auf der Schmittenhöhe: Salzburgs größtes Unplugged Festival in Zell am See-Kaprun!

Von 16. bis 18. Dezember 2022 dreht sich beim Ski-Opening der Schmittenhöhe alles um feinste Akustikmusik in den Bergen. Bereits ab heute, 08. Dezember 2022, sind die Lifte in Betrieb.

Bei den Unplugged Ski Days wird die Schmittenhöhe zur Konzertbühne für akustische Musik. Auf 10 verschiedenen Skihütten finden drei Tage lang 20 Live-Konzerte statt. Ein Genre übergreifender Sound-Mix von nationalen Chartstürmern bis zur Tanzlmusi stimmt das Publikum auf den Winter ein.

Es ist an der Zeit, Ski- und Snowboard wieder anzuschnallen und in die Wintersaison zu starten. Die Schmittenhöhe öffnet am Donnerstag, den 08. Dezember 2022 ihre Türen und sorgt mit besten Pistenbedingungen und einem großartigen Stimmungsmix bei den Unplugged Ski Days für einen gebührenden Start in die Saison. Keine große Bühne und keine Lichtshow – stattdessen Unplugged mitten im Skigebiet. Leise Töne und große Schwünge – so wird nach 2 Jahren Feierauszeit, die Wintersaison 2022/23 eröffnet. Mit dabei ist Amadeus-Preisträger Chris Steger aus St. Martin am Tennengebirge, welcher durch sein Album „Zefix“ und Songs wie „Leicht kennt ma’s hom“ bekannt wurde. Am Samstag wird die Band Alle Achtung, mit Pop-Songs wie „Marie“ und „Bowie“ das Publikum einstimmen.

Für alle Wintersportler und Eventbegeisterte: Save the date!

Event-Tickets für die Abendveranstaltungen von Chris Steger und Alle Achtung sind für jeweils € 29,00 erhältlich. Für die knapp 20 Unplugged-Events zwischen 11:00 und 16:30 Uhr ist der Eintritt mit einem Ski- oder Seilbahnticket kostenfrei.

Special Tipp: Für unsere Nachwuchsskifahrer unter 19 Jahren gibt es das JuniorXplore Skiticket am Samstag für nur € 15,00.

