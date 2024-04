ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 17/24

Mainz (ots)

Woche 17/24 Fr., 26.4. Bitte Programmänderung ab 0.30 Uhr beachten: Zur Erinnerung an Michael Verhoeven 0.30 Zimmer mit Frühstück (VPS 0.29/UT) Elisabeth Senta Berger Klaus Michael Gwisdek Marion Gisela Schneeberger Johannes Robert Giggenbach Felix Erich Hallhuber Mara Muriel Baumeister Michael Johannes Brandrup Wolf Heinrich Schafmeister Zoe Lavinia Wilson Rudolf Ignaz Kirchner und andere Schnitt: Anke Berthold Musik: Klaus Doldinger Kamera: Stefan Spreer Buch: Conny Lens Regie: Michael Verhoeven (Erstsendung 24.1.2000) Deutschland 1999 2.00 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR (VPS 0.30) 2.45 Terra X (VPS 2.00) Faszination Erde - mit Hannah Emde (Weiterer Ablauf ab 3.30 Uhr wie vorgesehen. "Terra X History: Deutschland, deine Schlager. 1980 bis heute" und "Terra X: Wunderwelt Chemie" entfallen.) Woche 20/24 So., 12.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Die Malocher Sie halten Deutschland am Laufen Film von Michael Stagneth Deutschland 2024 _____________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Die Malocher Sie halten Deutschland am Laufen Film von Michael Stagneth (von 18.00 Uhr) Deutschland 2024 Woche 21/24 So., 19.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Großprojekt Hausbau Film von Felix Krüger und Niels Büngen Deutschland 2024 _____________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Großprojekt Hausbau Film von Felix Krüger und Niels Büngen (von 18.00 Uhr) Deutschland 2024 Woche 22/24 So., 26.5. 1.20 "Aus Mut gemacht" (VPS 1.19) Abschlussveranstaltung zu 75 Jahre Grundgesetz Bitte Ergänzung beachten: Regie: Holger Heinrich

