Grimme-Preis: fünf SWR (Ko-)Produktionen nominiert

Baden-Baden

Fiktion: "Die Saat" / Kinder & Jugend: "Brust raus" / Unterhaltung: "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause", "Der zweite Kurzschluss" / Information & Kultur: das Rechercheteam von "China.Macht.Essen"

Die Nominierungen zum Grimme-Preis 2024 sind veröffentlicht. Der SWR ist mit fünf Produktionen und Koproduktionen für den renommierten Medienpreis nominiert, der in diesem Jahr zum 60. Mal verliehen wird. Nominiert in der Kategorie Fiktion ist die Koproduktion "Die Saat" von SWR und ARTE. Das SWR Format "Brust raus" geht in der Kategorie "Kinder & Jugend" ins Rennen. Im Bereich Unterhaltung hat zudem "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause" Chancen auf eine Auszeichnung. Außerdem nominiert sind "Der zweite Kurzschluss" (WDR/SWR) in der Kategorie Unterhaltung sowie das Rechercheteam hinter der Dokumentation "China.Macht.Essen" (ARD/BR/SWR/MDR/rbb) "für besondere journalistische Leistung" in der Kategorie Information & Kultur. Verliehen wird der Grimme-Preis am 14. März in Marl.

"Die Saat"

Das aufrüttelnde Drama "Die Saat" erzählt von der Angst vor sozialem Abstieg, von Druck in der Leistungsgesellschaft und von dem Versuch, trotzdem ein solidarischer Mensch zu bleiben. In dem Film von Mia Maariel Meyer (Regie und Buch) und Hanno Koffler (Buch) gerät die ohnehin schon prekäre Mittelschichtsexistenz von Bauleiter Rainer und seiner Familie vollends ins Rutschen, als Rainers Eintreten für solidarisches Verhalten auf der Baustelle scheitert und er zurückgestuft wird. Gespiegelt wird Rainers Geschichte in der seiner Tochter Doreen, die in den unheilvollen Sog der Nachbarstochter aus wohlhabender Familie gerät. Der Druck, der auf Vater und Tochter lastet, bricht sich in Gewaltausbrüchen Bahn. Es spielen Hanno Koffler, Dora Zygouri, Anna Blomeier, Andreas Döhler, Robert Stadlober und Lilith Julie Johna. "Die Saat" ist eine Produktion von kurhaus production in Koproduktion mit SWR und ARTE und wurde von der MFG Filmförderung und dem DFFF gefördert. Produzenten Christoph Holthof und Daniel Reich, die Redaktion liegt bei Stefanie Groß, SWR, und Daniela Muck, ARTE. Ausstrahlung im SWR war am 26. November 2023, in der ARD Mediathek ist das Drama noch abrufbar.

"Brust raus"

Im Youtube-Format " Brust raus" dreht sich alles um (female) Empowerment. Die Moderatorinnen Walerija, Aurora und El schauen im wöchentlichen Wechsel auf jeweils ein Thema, das die junge Zielgruppe aktuell beschäftigt oder einen Social Media Hype, der gerade umgeht - von Schönheitsidealen über toxische Tiktok-Trends bis zu Klischees und Rollenbildern. Sie übernehmen den Realitätscheck, entlarven Fakes und Hypes, sprechen mit Expert:innen und tauschen sich mit der Community aus. Und: Die drei Moderatorinnen lassen auch ihre Geschichte einfließen, sind nahbar und immer auf Augenhöhe. Sie nehmen die Community mit und zeigen, dass nicht alles schwarz oder weiß ist und dass auch nicht alles perfekt sein muss, sondern dass es viel grau in der Mitte gibt, was absolut okay ist. Die Botschaft: Brust raus und für sich selbst einstehen. "Brust raus" ist ein Youtube-Format von DASDING vom SWR. Es wird redaktionell betreut von Walerija Petrova, Aurora Lushtaku, El Leykauf und Shannon Gäde. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Antje Barthold und Michael Bart.

"Kurzstrecke mit Pierre M. Krause"

Wie glamourös ist das Leben der Stars abseits der Bühne? Pierre M. Krause trifft Prominente und interessante Persönlichkeiten bei privaten und beruflichen Terminen und begleitet sie ein Stück auf ihrem Weg. Dabei führt er keine klassischen Interviews, sondern aufrichtige und empathische Gespräche. In der 101. Folge des Kultformats traf Krause Poetry-Slam-Legende, Literat, Conférencier und Moderator Michel Abdollahi in Hamburg. Er ist ein Mann mit vielen Geschichten und einigen Überraschungen. Ob diese allerdings so spektakulär sind wie die Erkenntnis, dass es unterschiedliche Kartoffelarten gibt, muss wohl jeder selbst beurteilen. Erstveröffentlichung der Folge war am 24. September 2023 in der ARD Mediathek. Die "Kurzstrecke" ist eine Produktion der dibido.tv GmbH im Auftrag des SWR. Executive Producer: Florian Koll, Redaktion: Daniela Bohn, Sarah Klee Kamera: Axel Fischer, Oliver Frankenhauser, Ton: Ole Brosse, Produktion: Thomas Pommer, Svenja Mettlach. Redaktion SWR Alexander Hermes, Anna-Chiara Gronau, Bettina Rinnergschwentner. Leitung: Christian Kleinau.

