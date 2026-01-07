PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Klausur im Kloster Seeon: Für die CSU steht dieses Jahr viel auf dem Spiel

Straubing (ots)

Wenn die CSU nicht aufpasst, dann könnte 2026 als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem sie als ganz normale Partei aufgeflogen ist. Schon mit der Kommunalwahl im März wird sich zeigen, ob die CSU, deren Herz immer auch an der Basis, in den Dörfern, in den Bürgermeisterbüros und Gemeinderäten pulsiert hat, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen noch in der Masse erreicht. Erstmals wird ihr die AfD flächendeckend Konkurrenz machen. Nur spielen die Rechtsradikalen nicht nach den gleichen Regeln. Während sie ihre ganze Energie aus dem systematisch geschürten Misstrauen und dem Dagegen schöpfen, muss die CSU ein neues Dafür entwickeln.Und so startet die Partei in Kloster Seeon mit einem derart wuchtigen Ideenfeuerwerk in ihr Schicksalsjahr, dass man sich beim heimlichen Gedanken an ein politisches Böllerverbot ertappt. Denn dahinter verbirgt sich in Wahrheit eine gewisse Ratlosigkeit.

